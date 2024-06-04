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14-річна дівчинка отримала травму хребта, спускаючись з гори Говерла

14-річна дівчинка отримала травму хребта, спускаючись з гори Говерла

Київ • УНН

 • 24392 перегляди

14-річна дівчинка отримала травму хребта під час спуску з гори Говерла в Івано-Франківській області і була врятована рятувальниками.

На Івано-Франківщині 14-річна дівчина, спускаючись з гори Говерла, отримала травму хребта. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, передає УНН.

Деталі

3 червня під час спуску з гори Говерла 14-річна жителька Житомирщини отримала травму хребта та потребувала допомоги рятувальників для транспортування до підніжжя гори. У гірській місцевості дівчина перебувала у складі туристичної групи з 19 осіб.

Гірські рятувальники з Ворохти прибули на місце події та надали домедичну допомогу постраждалій. Після цього вони транспортували її до бази "Заросляк", де передали медичному персоналу для подальшого обстеження та лікування.

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Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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