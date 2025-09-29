Украина даже во время войны никогда не забывает о Бабьем Яре: Зеленский почтил память погибших
Президент Украины Владимир Зеленский почтил память жертв массовых нацистских расстрелов в Бабьем Яру. На церемонии присутствовали представители Офиса Президента, дипломаты и религиозные деятели.
В Бабьем Яру Президент Украины Владимир Зеленский почтил память людей, погибших в результате массовых нацистских расстрелов во время оккупации Киева в годы Второй мировой войны, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.
На церемонии также присутствовали: руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, временно исполняющая обязанности министра культуры и стратегических коммуникаций Татьяна Бережная, заместитель главы Офиса Главы государства Елена Ковальская, раввины, послы иностранных государств и представители миссий международных организаций.
Участники церемонии установили лампады к мемориальному знаку "Менора". Представители иудейских религиозных организаций прочитали поминальную молитву.
Глава государства поблагодарил послов, почтивших память погибших.
"Спасибо за то, что сегодня вы с нами, с Украиной. Я считаю, это очень важный сигнал вашей солидарности. Украина даже во время войны никогда не забывает о Бабьем Яре, о трагедии Бабьего Яра, о трагедии Холокоста. Это одна из величайших трагедий в мире", – сказал Владимир Зеленский.
Президент отметил, что трагедия Бабьего Яра – это пример того, почему сегодня мир не может стоять в стороне или молча наблюдать за агрессией России.
В Бабьем Яру нацисты убили около ста тысяч человек за время оккупации. Они уничтожили почти всю еврейскую общину Киева и представителей других национальностей. Только в течение 29–30 сентября 1941 года нацисты расстреляли более 30 тысяч человек в Киеве. Путь, по которому местных жителей гнали в Бабий Яр, назвали "Дорогой смерти".
