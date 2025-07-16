"Чем слабее будет рф – тем безопаснее будет мир": Ермак с Келлогом посетили Бабий Яр

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак вместе со спецпредставителем президента США Китом Келлогом посетили Бабий Яр, куда в марте 2022 года прилетела российская ракета, подчеркнув параллели между преступлениями нацизма и военными преступлениями современной россии. Об этом Ермак написал в Telegram, передает УНН.

Вместе со спецпредставителем президента США, генералом Китом Келлогом посетили Бабий Яр. Символическое место. Место глубокой скорби. Мы почтили память жертв расстрелов в Бабьем Яру. Прошли по аллее, встретились с раввинами из Киева и других городов Украины, зажгли лампады и возложили камни к подножию памятника "Менора". Наша идентичность - это уважение к каждой нации, каждой вере, каждой трагедии - написал Ермак.

Он отметил, что сегодня враг вооружился дронами и ракетами.

Альянс зла - россия, иран, кндр - атакует мирную жизнь, разрушает города, убивает детей. "Шахед", "Герань", ракеты KN23 и боеприпасы - две войны, одно орудие террора. Чем слабее будет рф - тем безопаснее будет весь свободный и демократический мир. Санкции должны быть сильнее. Оружие - мощнее. Действия - решительнее. Потому что диктаторы понимают только силу. Бабий Яр стал символом Холокоста - добавил Ермак.

Руководитель ОП напомнил, что в 2022 году российская ракета убила в Бабьем Яру 6 человек, среди них - 12-летний ребенок.

Это все тот же нацизм, только под другими цветами. Ненаказанное зло всегда возвращается. Но на этот раз мы не позволим - отметил Ермак.

Напомним

Глава ОП Андрей Ермак вместе со спецпредставителем президента США, генералом Китом Келлогом провели встречу в Центре защиты прав ребенка в рамках инициативы Президента Зеленского Bring Kids Back UA. Обсудили массовые нарушения прав человека со стороны рф - незаконную депортацию украинских детей, удержание гражданских на оккупированных территориях и в россии.