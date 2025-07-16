"Чем слабее будет рф – тем безопаснее будет мир": Ермак с Келлогом посетили Бабий Яр

$41.820.01
48.800.09
ukenru
В ВР объяснили, что будет с Министерством единства
18:08 • 8612 просмотра
В ВР объяснили, что будет с Министерством единства
17:34 • 20132 просмотра
Галущенко – министр юстиции, Гринчук – министр энергетики, Улютин – министр соцполитики: в "Слуге народа" назвали кандидатов на должности в правительстве
17:16 • 23195 просмотра
Шмыгаль станет министром обороны, а Сметанин возглавит "Укроборонпром" - Зеленский
Эксклюзив
14:51 • 31852 просмотра
"Это неадекватно": украинцы возмущены государственным финансированием депутата Кузьминых, подозреваемого во взяточничестве
16 июля, 13:16 • 96544 просмотра
Дать или не дать: какие страны поддержали план Трампа о передаче оружия Украине, а какие – отказали или колеблются
16 июля, 12:12 • 54527 просмотра
Рада уволила Шмыгаля с поста премьер-министра
Эксклюзив
16 июля, 09:44 • 70300 просмотра
В Николаеве мужчину избили сотрудники ТЦК: ГБР открыло производство
16 июля, 09:05 • 88242 просмотра
Встреча стран-владельцев Patriot для координации помощи Украине ожидается на следующей неделе - СМИ
Эксклюзив
16 июля, 07:08 • 90460 просмотра
Перестановки в Кабмине: сегодня состоится заседание фракции, Свириденко представит кандидатов в министры
16 июля, 03:38 • 95463 просмотра
Трамп заявил, что первые ракеты Patriot уже отгружаются союзникам
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
2м/с
76%
745мм
Популярные новости
Отставка правительства затягивается: между Гончаренко и Гетманцевым снова стычка16 июля, 10:38 • 5282 просмотра
Завершение российско-украинской войны: Китай назвал "единственный жизнеспособный вариант"16 июля, 10:55 • 74467 просмотра
День хот-дога: подборка самых вкусных идей для приготовления16 июля, 11:57 • 89771 просмотра
САП открыла производство в отношении Стефанишиной: что известно15:39 • 7804 просмотра
В Доброполье число погибших в результате российского удара по торговому центру возросло до 2, ранены 22 человека - ОВА18:05 • 5242 просмотра
публикации
Дать или не дать: какие страны поддержали план Трампа о передаче оружия Украине, а какие – отказали или колеблются16 июля, 13:16 • 96540 просмотра
День хот-дога: подборка самых вкусных идей для приготовления16 июля, 11:57 • 89771 просмотра
Фольклорист, профессор и новый языковой омбудсмен: что известно об Елене Ивановской15 июля, 19:40 • 243682 просмотра
Defence City на финишной прямой к голосованию: кто станет резидентом новой модели поддержки оборонно-промышленного комплекса?15 июля, 18:14 • 160395 просмотра
Более пяти месяцев без решения: маркетинговые договоры до сих пор под запретом, а рынок ждет четких правил15 июля, 16:31 • 162395 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Дональд Трамп
Юлия Свириденко
Денис Шмыгаль
Актуальные места
Украина
Литва
Польша
Харьков
Словакия
Реклама
УНН Lite
Крипто, домашний пес героя «Супермена», вдохновляет многих зрителей фильма завести собственного суперпса16 июля, 09:55 • 110948 просмотра
Звезды «Носферату» возвращаются: Аарон Тейлор-Джонсон и Лили-Роуз Депп могут снова встретиться в новом фильме16 июля, 07:38 • 136517 просмотра
Трамп присвоил себе оригинальный трофей Клубного чемпионата мира, а «Челси» получит копию15 июля, 14:33 • 81389 просмотра
Азилия Бэнкс обвинила Конора Макгрегора в сексуальных домогательствах и обнародовала интимные фото бойца15 июля, 13:05 • 96645 просмотра
Неизданная музыка Бейонсе была украдена из автомобиля во время тура Cowboy Carter15 июля, 08:20 • 123037 просмотра
Актуальное
Хранитель
Facebook
MIM-104 Patriot
Бронетранспортер M113
Серия Airbus A320

"Чем слабее будет рф – тем безопаснее будет мир": Ермак с Келлогом посетили Бабий Яр

Киев • УНН

 • 228 просмотра

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак и спецпредставитель президента США Кит Келлог посетили Бабий Яр, где почтили память жертв расстрелов. Они провели параллели между преступлениями нацизма и военными преступлениями современной россии, вспомнив ракетный удар по Бабьему Яру в 2022 году.

"Чем слабее будет рф – тем безопаснее будет мир": Ермак с Келлогом посетили Бабий Яр

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак вместе со спецпредставителем президента США Китом Келлогом посетили Бабий Яр, куда в марте 2022 года прилетела российская ракета, подчеркнув параллели между преступлениями нацизма и военными преступлениями современной россии. Об этом Ермак написал в Telegram, передает УНН.

Вместе со спецпредставителем президента США, генералом Китом Келлогом посетили Бабий Яр. Символическое место. Место глубокой скорби. Мы почтили память жертв расстрелов в Бабьем Яру. Прошли по аллее, встретились с раввинами из Киева и других городов Украины, зажгли лампады и возложили камни к подножию памятника "Менора". Наша идентичность - это уважение к каждой нации, каждой вере, каждой трагедии 

- написал Ермак.

Он отметил, что сегодня враг вооружился дронами и ракетами.

Альянс зла - россия, иран, кндр - атакует мирную жизнь, разрушает города, убивает детей. "Шахед", "Герань", ракеты KN23 и боеприпасы - две войны, одно орудие террора. Чем слабее будет рф - тем безопаснее будет весь свободный и демократический мир. Санкции должны быть сильнее. Оружие - мощнее. Действия - решительнее. Потому что диктаторы понимают только силу. Бабий Яр стал символом Холокоста 

- добавил Ермак.

Руководитель ОП напомнил, что в 2022 году российская ракета убила в Бабьем Яру 6 человек, среди них - 12-летний ребенок.

Это все тот же нацизм, только под другими цветами. Ненаказанное зло всегда возвращается. Но на этот раз мы не позволим 

- отметил Ермак.

Напомним

Глава ОП Андрей Ермак вместе со спецпредставителем президента США, генералом Китом Келлогом провели встречу в Центре защиты прав ребенка в рамках инициативы Президента Зеленского Bring Kids Back UA. Обсудили массовые нарушения прав человека со стороны рф - незаконную депортацию украинских детей, удержание гражданских на оккупированных территориях и в россии.

Павел Башинский

Павел Башинский

политика
Telegram
Кит Келлог
Шахед-136
Северная Корея
Андрій Єрмак
Соединённые Штаты
Украина
Иран
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9