"Чем слабее будет рф – тем безопаснее будет мир": Ермак с Келлогом посетили Бабий Яр
Киев • УНН
Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак и спецпредставитель президента США Кит Келлог посетили Бабий Яр, где почтили память жертв расстрелов. Они провели параллели между преступлениями нацизма и военными преступлениями современной россии, вспомнив ракетный удар по Бабьему Яру в 2022 году.
Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак вместе со спецпредставителем президента США Китом Келлогом посетили Бабий Яр, куда в марте 2022 года прилетела российская ракета, подчеркнув параллели между преступлениями нацизма и военными преступлениями современной россии. Об этом Ермак написал в Telegram, передает УНН.
Вместе со спецпредставителем президента США, генералом Китом Келлогом посетили Бабий Яр. Символическое место. Место глубокой скорби. Мы почтили память жертв расстрелов в Бабьем Яру. Прошли по аллее, встретились с раввинами из Киева и других городов Украины, зажгли лампады и возложили камни к подножию памятника "Менора". Наша идентичность - это уважение к каждой нации, каждой вере, каждой трагедии
Он отметил, что сегодня враг вооружился дронами и ракетами.
Альянс зла - россия, иран, кндр - атакует мирную жизнь, разрушает города, убивает детей. "Шахед", "Герань", ракеты KN23 и боеприпасы - две войны, одно орудие террора. Чем слабее будет рф - тем безопаснее будет весь свободный и демократический мир. Санкции должны быть сильнее. Оружие - мощнее. Действия - решительнее. Потому что диктаторы понимают только силу. Бабий Яр стал символом Холокоста
Руководитель ОП напомнил, что в 2022 году российская ракета убила в Бабьем Яру 6 человек, среди них - 12-летний ребенок.
Это все тот же нацизм, только под другими цветами. Ненаказанное зло всегда возвращается. Но на этот раз мы не позволим
Напомним
Глава ОП Андрей Ермак вместе со спецпредставителем президента США, генералом Китом Келлогом провели встречу в Центре защиты прав ребенка в рамках инициативы Президента Зеленского Bring Kids Back UA. Обсудили массовые нарушения прав человека со стороны рф - незаконную депортацию украинских детей, удержание гражданских на оккупированных территориях и в россии.