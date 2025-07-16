"Чим слабшою буде рф - тим безпечнішим буде світ”: Єрмак з Келлогом відвідали Бабин Яр
Київ • УНН
Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак та спецпредставник президента США Кіт Келлог відвідали Бабин Яр, де вшанували пам'ять жертв розстрілів. Вони провели паралелі між злочинами нацизму та воєнними злочинами сучасної росії, згадавши ракетний удар по Бабиному Яру у 2022 році.
Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак разом із спецпредставником президента США Кітом Келлогом відвідали Бабин Яр, куди у березні 2022 року прилетіла російська ракета, наголосивши на паралелях між злочинами нацизму і воєнними злочинами сучасної росії. Про це Єрмак написав у Telegram, передає УНН.
Разом із спецпредставником президента США, генералом Кітом Келлогом відвідали Бабин Яр. Символічне місце. Місце глибокої скорботи. Ми вшанували памʼять жертв розстрілів у Бабиному Яру. Пройшли алеєю, зустрілися з рабинами з Києва та інших міст України, запалили лампадки і поклали камінці до підніжжя памʼятника "Менора". Наша ідентичність - це повага до кожної нації, кожної віри, кожної трагедії
Він зазначив, що сьогодні ворог озброївся дронами та ракетами.
Альянс зла - росія, іран, кндр - атакує мирне життя, руйнує міста, вбиває дітей. "шахед", "герань", ракети KN23 і боєприпаси - дві війни, одне знаряддя терору. Чим слабшою буде рф - тим безпечнішим буде весь вільний та демократичний світ. Санкції мають бути сильнішими. Зброя - потужнішою. Дії - рішучішими. Бо диктатори розуміють тільки силу. Бабин Яр став символом Голокосту
Керівник ОП нагадав, що у 2022 році російська ракета вбила у Бабиному Яру 6 людей, серед них - 12 річна дитина.
Це все той самий нацизм, тільки під іншими кольорами. Непокаране зло завжди повертається. Але цього разу ми не дозволимо
Нагадаємо
Глава ОП Андрій Єрмак разом зі спецпредставником президента США, генералом Кітом Келлогом провели зустріч у Центрі захисту прав дитини в рамках ініціативи Президента Зеленського Bring Kids Back UA. Обговорили масові порушення прав людини з боку рф - незаконну депортацію українських дітей, утримання цивільних на окупованих територіях і в росії.