"Чим слабшою буде рф - тим безпечнішим буде світ”: Єрмак з Келлогом відвідали Бабин Яр

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак разом із спецпредставником президента США Кітом Келлогом відвідали Бабин Яр, куди у березні 2022 року прилетіла російська ракета, наголосивши на паралелях між злочинами нацизму і воєнними злочинами сучасної росії. Про це Єрмак написав у Telegram, передає УНН.

Разом із спецпредставником президента США, генералом Кітом Келлогом відвідали Бабин Яр. Символічне місце. Місце глибокої скорботи. Ми вшанували памʼять жертв розстрілів у Бабиному Яру. Пройшли алеєю, зустрілися з рабинами з Києва та інших міст України, запалили лампадки і поклали камінці до підніжжя памʼятника "Менора". Наша ідентичність - це повага до кожної нації, кожної віри, кожної трагедії - написав Єрмак.

Він зазначив, що сьогодні ворог озброївся дронами та ракетами.

Альянс зла - росія, іран, кндр - атакує мирне життя, руйнує міста, вбиває дітей. "шахед", "герань", ракети KN23 і боєприпаси - дві війни, одне знаряддя терору. Чим слабшою буде рф - тим безпечнішим буде весь вільний та демократичний світ. Санкції мають бути сильнішими. Зброя - потужнішою. Дії - рішучішими. Бо диктатори розуміють тільки силу. Бабин Яр став символом Голокосту - додав Єрмак.

Керівник ОП нагадав, що у 2022 році російська ракета вбила у Бабиному Яру 6 людей, серед них - 12 річна дитина.

Це все той самий нацизм, тільки під іншими кольорами. Непокаране зло завжди повертається. Але цього разу ми не дозволимо - зазначив Єрмак.

Нагадаємо

Глава ОП Андрій Єрмак разом зі спецпредставником президента США, генералом Кітом Келлогом провели зустріч у Центрі захисту прав дитини в рамках ініціативи Президента Зеленського Bring Kids Back UA. Обговорили масові порушення прав людини з боку рф - незаконну депортацію українських дітей, утримання цивільних на окупованих територіях і в росії.