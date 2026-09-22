Каллас закликала ЄС продовжити санкції проти росії попри розбіжності

Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас напередодні нового засідання постійних представників держав Євросоюзу закликала їх продовжити санкції проти росії у зв'язку з війною в Україні. Про це УНН пише з посиланням на DW.

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"Санкції - це ключовий елемент нашої відповіді на війну, розв'язану росією", покликаний позбавити москву фінансування, заявила Каллас журналістам у Нью-Йорку в понеділок, 21 вересня.

За словами Каллас, яку цитує агентство AFP, представники країн ЄС прагнуть найближчим часом завершити переговори про продовження обмежувальних заходів проти рф і забезпечити їхнє швидке набуття чинності. Очільниця європейської дипломатії наголосила, що позиція ЄС залишається незмінною і Брюссель уже працює над новим пакетом санкцій.

Наступне засідання постпредів країн ЄС призначено на ранок 22 вересня, повідомив DW у Брюсселі дипломат ЄС. На ньому обговорюватиметься зняття санкцій з російських мільярдерів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана і водночас збереження обмежувальних заходів щодо тисяч інших фізичних осіб та організацій.

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Розбіжності у ЄС навколо продовження санкцій проти рф

Раніше, 14 вересня, постпреди країн ЄС не змогли домовитися про чергове продовження на пів року санкцій проти росії за порушення територіальної цілісності України та вирішили продовжити чинний режим на час подальших консультацій – до опівночі 22 вересня.

Як пояснили виданню джерела на умовах анонімності, розбіжності були пов'язані з тим, що Словаччина добивалася виключення зі списку санкцій Усманова і Фрідмана. Франція, своєю чергою, блокувала продовження санкційного режиму, домагаючись виключення з нього Усманова. За виведення Фрідмана з-під штрафних заходів виступав також Люксембург, писало 21 вересня агентство Reuters із посиланням на дипломатичні джерела.

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Україна критично сприйняла можливість зняття санкцій з обох російських мільярдерів. За словами міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, Усманов та Фрідман були включені до санкційних списків через їхню приналежність до "російського агресивного режиму, який веде загарбницьку війну проти України". З того часу нічого не змінилося, зазначив Сибіга.

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