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Каллас призвала ЕС продлить санкции против россии несмотря на разногласия

Киев • УНН

 • 1548 просмотра

Кая Каллас призвала ЕС продлить санкции против россии и быстро принять новый пакет. Страны спорят по поводу Усманова и Фридмана.

Каллас призвала ЕС продлить санкции против россии несмотря на разногласия

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас накануне нового заседания постоянных представителей государств Европейского Союза призвала их продлить санкции против россии в связи с войной в Украине. Об этом УНН пишет со ссылкой на DW.

Подробности

"Санкции — это ключевой элемент нашего ответа на войну, развязанную россией", призванный лишить москву финансирования, заявила Каллас журналистам в Нью-Йорке в понедельник, 21 сентября.

По словам Каллас, которую цитирует агентство AFP, представители стран ЕС стремятся в ближайшее время завершить переговоры о продлении ограничительных мер против рф и обеспечить их быстрое вступление в силу. Глава европейской дипломатии подчеркнула, что позиция ЕС остается неизменной и Брюссель уже работает над новым пакетом санкций.

Следующее заседание постпредов стран ЕС назначено на утро 22 сентября, сообщил DW в Брюсселе дипломат ЕС. На нем будет обсуждаться снятие санкций с российских миллиардеров Алишера Усманова и Михаила Фридмана и одновременно сохранение ограничительных мер в отношении тысяч других физических лиц и организаций.

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Разногласия в ЕС вокруг продления санкций против рф

Ранее, 14 сентября, постпреды стран ЕС не смогли договориться об очередном продлении на полгода санкций против россии за нарушение территориальной целостности Украины и решили продлить действующий режим на время дальнейших консультаций — до полуночи 22 сентября.

Как объяснили изданию источники на условиях анонимности, разногласия были связаны с тем, что Словакия добивалась исключения Усманова и Фридмана из санкционного списка. Франция, в свою очередь, блокировала продление санкционного режима, добиваясь исключения из него Усманова. За выведение Фридмана из-под штрафных мер выступал также Люксембург, писало 21 сентября агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

В ЕС до сих пор не могут согласовать санкции против рф - осложняется требованиями Франции и Люксембурга21.09.26, 11:56 • 4634 просмотра

Украина критически восприняла возможность снятия санкций с обоих российских миллиардеров. По словам министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, Усманов и Фридман были включены в санкционные списки из-за их принадлежности к "российскому агрессивному режиму, который ведет захватническую войну против Украины". С тех пор ничего не изменилось, отметил Сибига.

В ЕС ожидают продления санкций против рф - Сибига объяснил, почему исключение Усманова и Фридмана неприемлемо21.09.26, 17:15 • 6528 просмотров

Юлия Шрамко

Война в УкраинеПолитикаНовости Мира
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Reuters
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