Эксклюзив
14:08 • 638 просмотра
Экономический террор основан на психологии: как враг пытается дестабилизировать Украину
12:34 • 5774 просмотра
Зеленский сравнил атаку дронов на Польшу с аннексией Крыма
12:15 • 11226 просмотра
рф атаковала Польшу, чтобы Украине не передали новые системы ПВО накануне зимы - Зеленский
Эксклюзив
12:15 • 10849 просмотра
Рост заболеваемости COVID-19: в Минздраве рассказали, вернется ли в Украину масочный режим
11:02 • 11564 просмотра
НБУ снова сохранил учетную ставку на уровне 15,5%
Эксклюзив
09:51 • 13313 просмотра
Министр финансов Марченко прокомментировал подготовку Госбюджета-2026
Эксклюзив
09:16 • 13287 просмотра
Минэкономики о новом Трудовом кодексе: почти готов к внесению на рассмотрение ВР
11 сентября, 07:11 • 19020 просмотра
Польша реагирует на вторжение дронов РФ: воздушное движение на востоке страны ограничено до зимы
11 сентября, 05:01 • 41862 просмотра
Годовщина терактов 11 сентября: каким был самый масштабный теракт в истории человечества
Эксклюзив
10 сентября, 15:04 • 45162 просмотра
Откажется ли Евросоюз от российского газа под давлением США: объясняет эксперт
Экономический террор основан на психологии: как враг пытается дестабилизировать Украину
Эксклюзив
14:08 • 638 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11:11 • 16198 просмотра
Годовщина терактов 11 сентября: каким был самый масштабный теракт в истории человечества11 сентября, 05:01 • 41862 просмотра
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
Эксклюзив
10 сентября, 13:48 • 101602 просмотра
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
Эксклюзив
10 сентября, 10:41 • 91477 просмотра
За экс-руководительницу Хмельницкой МСЭК Татьяну Крупу уже внесли часть 20-миллионного залога - адвокат

Киев • УНН

 • 652 просмотра

Значительная часть залога в 20 млн грн за экс-руководительницу Хмельницкой МСЭК Татьяну Крупу уже уплачена. По словам адвоката, остальную сумму планируют внести, как только появится возможность.

За экс-руководительницу Хмельницкой МСЭК Татьяну Крупу уже внесли часть 20-миллионного залога - адвокат

Значительная часть залога в 20 млн грн за экс-руководительницу Хмельницкой МСЭК Татьяну Крупу уже уплачена, а остальное планируют внести как только появится возможность. Об этом УНН сообщила адвокат бывшей чиновницы Татьяна Выдай.

"Большая сумма уже уплачена", - сообщила адвокат.

На вопрос, в какие сроки планируется решение этого вопроса, Выдай ответила: "Как только будет такая возможность".

"Там идет определенный процесс и как только удастся собрать такую сумму, то средства будут внесены", - добавила она.

Дополнение

4 октября 2024 года чиновницу МСЭК Татьяну Крупу и ее сына, руководителя управления ПФУ в Хмельницкой области, разоблачили на незаконном обогащении на миллионы гривен. В декларациях экс-главы Хмельницкой МСЭК и депутата областного совета выявили серьезные нарушения на сумму более 34,8 млн грн. 31 марта 2025 года Апелляционная палата ВАКС уменьшила залог для Крупы до 130 млн грн.

4 июня того же года Апелляционная палата оставила меру пресечения без изменений: Крупа оставалась под стражей, но уже с залогом 112 млн грн до 13 июля 2025 года. Позже ВАКС продлил ее содержание под стражей до 7 сентября 2025 года, установив залог 56 млн грн и ряд обязанностей в случае его внесения.

4 сентября 2025 года Высший антикоррупционный суд изменил меру пресечения для Татьяны Крупы на залог в размере 20 млн грн.

11 сентября стало известно, что Татьяна Крупа сдала заграничный паспорт и теперь не может покидать Хмельницкий. Ее передвижение контролирует Нацполиция с помощью электронного браслета.

Алена Уткина

Криминал и ЧП
Национальная полиция Украины
Бюро экономической безопасности Украины
Харьков