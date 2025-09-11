За экс-руководительницу Хмельницкой МСЭК Татьяну Крупу уже внесли часть 20-миллионного залога - адвокат
Киев • УНН
Значительная часть залога в 20 млн грн за экс-руководительницу Хмельницкой МСЭК Татьяну Крупу уже уплачена, а остальное планируют внести как только появится возможность. Об этом УНН сообщила адвокат бывшей чиновницы Татьяна Выдай.
"Большая сумма уже уплачена", - сообщила адвокат.
На вопрос, в какие сроки планируется решение этого вопроса, Выдай ответила: "Как только будет такая возможность".
"Там идет определенный процесс и как только удастся собрать такую сумму, то средства будут внесены", - добавила она.
Дополнение
4 октября 2024 года чиновницу МСЭК Татьяну Крупу и ее сына, руководителя управления ПФУ в Хмельницкой области, разоблачили на незаконном обогащении на миллионы гривен. В декларациях экс-главы Хмельницкой МСЭК и депутата областного совета выявили серьезные нарушения на сумму более 34,8 млн грн. 31 марта 2025 года Апелляционная палата ВАКС уменьшила залог для Крупы до 130 млн грн.
4 июня того же года Апелляционная палата оставила меру пресечения без изменений: Крупа оставалась под стражей, но уже с залогом 112 млн грн до 13 июля 2025 года. Позже ВАКС продлил ее содержание под стражей до 7 сентября 2025 года, установив залог 56 млн грн и ряд обязанностей в случае его внесения.
4 сентября 2025 года Высший антикоррупционный суд изменил меру пресечения для Татьяны Крупы на залог в размере 20 млн грн.
11 сентября стало известно, что Татьяна Крупа сдала заграничный паспорт и теперь не может покидать Хмельницкий. Ее передвижение контролирует Нацполиция с помощью электронного браслета.