Захоплення силами США танкера Marinera: Трамп звільнив двох росіян - членів екіпажу
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп звільнив двох російських громадян зі складу екіпажу танкера Marinera, який був захоплений американськими силами декілька днів тому. Про це повідомляє УНН з посиланням на мзс країни-агресора.
Деталі
Як заявили у російському зовнішньополітичному відомстві, це сталось у відповідь на звернення кремля.
Ми вітаємо це рішення і висловлюємо вдячність керівництву США
Нагадаємо
Раніше у російському мзс заявили, що США вчинили "незаконну силову акцію", затримавши нафтовий танкер Marinera в Атлантиці.
The Wall Street Journal із посиланням на слова американського чиновника повідомив, що росія відправила підводний човен та інші військово-морські сили для супроводу порожнього, іржавого нафтового танкера, який став новою "гарячою точкою" у відносинах між США та росією.