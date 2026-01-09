Захоплення силами США танкера Marinera: Трамп звільнив двох росіян - членів екіпажу

$42.990.27
50.180.25
ukenru
09:38 • 1580 перегляди
Понад пів мільйона споживачів без світла через атаку рф, у кількох регіонах аварійні відключення - Міненерго
07:26 • 11222 перегляди
Україна скликає Радбез ООН та Раду Україна-НАТО після заяви рф про застосування "орєшніка"
07:00 • 15339 перегляди
Через зимову негоду обмеження для вантажівок досі у 5 областях, за добу 899 ДТП - патрульні
06:46 • 15598 перегляди
ПС ЗСУ підтвердили російський удар БРСД по Україні, знешкоджено 18 з 36 ракет і 226 з 242 дронів
8 січня, 17:08 • 55821 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів
Ексклюзив
8 січня, 14:11 • 56577 перегляди
Миротворча місія в Україні: ключові умови ефективності
8 січня, 13:58 • 43811 перегляди
Як залишатися онлайн під час тривалих знеструмлень: Федоров назвав три способи
Ексклюзив
8 січня, 13:48 • 60317 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
8 січня, 13:23 • 32511 перегляди
"Ситуація на дорогах може бути критичною": українців попередили про негоду 9 січня зі штормовим вітром, завірюхами та ожеледицею
8 січня, 12:46 • 20940 перегляди
Обмеження на рух вантажівок в Україні знову розширили: деталі
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−7°
3м/с
88%
730мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Атака на Київ: дві людини загинули, кількість поранених зростає9 січня, 00:18 • 14220 перегляди
Ракетна атака на Львів: радіаційний фон та шкідливі речовини у повітрі в нормі - ОВА9 січня, 00:53 • 7130 перегляди
Повторне влучання: кількість загиблих у Києві зросла до трьох, загинув медик, ще кілька поранені9 січня, 01:22 • 9924 перегляди
Трамп готовий захищати Україну, але є нюанс - NYT9 січня, 03:02 • 13654 перегляди
Україна інформує партнерів щодо нічної атаки рф у тому числі БРСД, закликає посилити тиск на москву - МЗС07:16 • 5884 перегляди
Публікації
Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіантPhoto8 січня, 18:39 • 33877 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів8 січня, 17:08 • 55821 перегляди
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці “Одрекс”8 січня, 15:30 • 37619 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
Ексклюзив
8 січня, 13:48 • 60318 перегляди
Торговці смертю: як пов’язані одеська приватна клініка “Одрекс” і похоронний дім “Анубіс”7 січня, 12:23 • 87376 перегляди
Актуальнi люди
Віталій Кличко
Дональд Трамп
Андрій Сибіга
Юлія Свириденко
Володимир Зеленський
Актуальні місця
Україна
Львів
Львівська область
Київська область
Сполучені Штати Америки
Реклама
УНН Lite
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 46521 перегляди
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN7 січня, 14:22 • 49743 перегляди
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 72419 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 91191 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 132280 перегляди
Актуальне
Опалення
Соціальна мережа
Техніка
Дипломатка
Fox News

Захоплення силами США танкера Marinera: Трамп звільнив двох росіян - членів екіпажу

Київ • УНН

 • 34 перегляди

Президент США Дональд Трамп звільнив двох російських громадян з екіпажу танкера Marinera на запит кремля. російське МЗС привітало це рішення, раніше назвавши захоплення танкера "незаконною силовою акцією".

Захоплення силами США танкера Marinera: Трамп звільнив двох росіян - членів екіпажу

Президент США Дональд Трамп звільнив двох російських громадян зі складу екіпажу танкера Marinera, який був захоплений американськими силами декілька днів тому. Про це повідомляє УНН з посиланням на мзс країни-агресора.

Деталі

Як заявили у російському зовнішньополітичному відомстві, це сталось у відповідь на звернення кремля.

Ми вітаємо це рішення і висловлюємо вдячність керівництву США

- заявила речниця відомства марія захарова.

Нагадаємо

Раніше у російському мзс заявили, що США вчинили "незаконну силову акцію", затримавши нафтовий танкер Marinera в Атлантиці.

The Wall Street Journal із посиланням на слова американського чиновника повідомив, що росія відправила підводний човен та інші військово-морські сили для супроводу порожнього, іржавого нафтового танкера, який став новою "гарячою точкою" у відносинах між США та росією.

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
російська пропаганда
Енергетика
Війна в Україні
Дипломатка
Сутички
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки