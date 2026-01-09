Президент США Дональд Трамп звільнив двох російських громадян зі складу екіпажу танкера Marinera, який був захоплений американськими силами декілька днів тому. Про це повідомляє УНН з посиланням на мзс країни-агресора.

Деталі

Як заявили у російському зовнішньополітичному відомстві, це сталось у відповідь на звернення кремля.

Ми вітаємо це рішення і висловлюємо вдячність керівництву США - заявила речниця відомства марія захарова.

Нагадаємо

Раніше у російському мзс заявили, що США вчинили "незаконну силову акцію", затримавши нафтовий танкер Marinera в Атлантиці.

The Wall Street Journal із посиланням на слова американського чиновника повідомив, що росія відправила підводний човен та інші військово-морські сили для супроводу порожнього, іржавого нафтового танкера, який став новою "гарячою точкою" у відносинах між США та росією.