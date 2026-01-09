Президент США Дональд Трамп освободил двух российских граждан из состава экипажа танкера Marinera, который был захвачен американскими силами несколько дней назад. Об этом сообщает УНН со ссылкой на мид страны-агрессора.

Детали

Как заявили в российском внешнеполитическом ведомстве, это произошло в ответ на обращение кремля.

Мы приветствуем это решение и выражаем благодарность руководству США - заявила пресс-секретарь ведомства мария захарова.

Напомним

Ранее в российском мид заявили, что США совершили "незаконную силовую акцию", задержав нефтяной танкер Marinera в Атлантике.

The Wall Street Journal со ссылкой на слова американского чиновника сообщил, что россия отправила подводную лодку и другие военно-морские силы для сопровождения пустого, ржавого нефтяного танкера, который стал новой "горячей точкой" в отношениях между США и россией.