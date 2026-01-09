Захват силами США танкера Marinera: Трамп освободил двух россиян - членов экипажа
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп освободил двух российских граждан из экипажа танкера Marinera по запросу кремля. российский МИД приветствовал это решение, ранее назвав захват танкера "незаконной силовой акцией".
Президент США Дональд Трамп освободил двух российских граждан из состава экипажа танкера Marinera, который был захвачен американскими силами несколько дней назад. Об этом сообщает УНН со ссылкой на мид страны-агрессора.
Детали
Как заявили в российском внешнеполитическом ведомстве, это произошло в ответ на обращение кремля.
Мы приветствуем это решение и выражаем благодарность руководству США
Напомним
Ранее в российском мид заявили, что США совершили "незаконную силовую акцию", задержав нефтяной танкер Marinera в Атлантике.
The Wall Street Journal со ссылкой на слова американского чиновника сообщил, что россия отправила подводную лодку и другие военно-морские силы для сопровождения пустого, ржавого нефтяного танкера, который стал новой "горячей точкой" в отношениях между США и россией.