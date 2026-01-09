Захват силами США танкера Marinera: Трамп освободил двух россиян - членов экипажа

$42.990.27
Более полумиллиона потребителей без света из-за атаки РФ, в нескольких регионах аварийные отключения - Минэнерго
07:26 • 11865 просмотра
Украина созывает Совбез ООН и Совет Украина-НАТО после заявления РФ о применении "орешника"
07:00 • 15893 просмотра
Из-за зимней непогоды ограничения для грузовиков до сих пор в 5 областях, за сутки 899 ДТП - патрульные
06:46 • 16140 просмотра
ВС ВСУ подтвердили российский удар БРСД по Украине, обезврежено 18 из 36 ракет и 226 из 242 дронов
8 января, 17:08 • 56756 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов
Эксклюзив
8 января, 14:11 • 56784 просмотра
Миротворческая миссия в Украине: ключевые условия эффективности
8 января, 13:58 • 43992 просмотра
Как оставаться онлайн во время длительных отключений света: Федоров назвал три способа
Эксклюзив
8 января, 13:48 • 60805 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
8 января, 13:23 • 32535 просмотра
"Ситуация на дорогах может быть критической": украинцев предупредили о непогоде 9 января со штормовым ветром, метелями и гололедицей
8 января, 12:46 • 20952 просмотра
Ограничения на движение грузовиков в Украине снова расширили: детали
Популярные новости
Ракетная атака на Львов: радиационный фон и вредные вещества в воздухе в норме - ОВА9 января, 00:53 • 8260 просмотра
Повторное попадание: число погибших в Киеве возросло до трех, погиб медик, еще несколько ранены9 января, 01:22 • 10539 просмотра
российская баллистическая ракета атаковала Львов со скоростью 13 тысяч километров в час - Воздушные силы9 января, 01:55 • 5006 просмотра
Трамп готов защищать Украину, но есть нюанс – NYT9 января, 03:02 • 14258 просмотра
Украина информирует партнеров о ночной атаке рф в том числе БРСД, призывает усилить давление на москву - МИД07:16 • 7032 просмотра
Секреты приготовления идеального тирамису: классический рецепт и клубничный вариантPhoto8 января, 18:39 • 34406 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов8 января, 17:08 • 56756 просмотра
Истории, которые пытались стереть: почему сайт StopOdrex так досаждает клинике "Одрекс"8 января, 15:30 • 38120 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
Эксклюзив
8 января, 13:48 • 60805 просмотра
Торговцы смертью: как связаны одесская частная клиника "Одрекс" и похоронный дом "Анубис"7 января, 12:23 • 87845 просмотра
Виталий Кличко
Дональд Трамп
Андрей Сибига
Юлия Свириденко
Владимир Зеленский
Украина
Львов
Львовская область
Киевская область
Соединённые Штаты
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 46734 просмотра
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN7 января, 14:22 • 49947 просмотра
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 72598 просмотра
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 91370 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 132450 просмотра
Отопление
Социальная сеть
Техника
Дипломатка
Фокс Ньюс

Захват силами США танкера Marinera: Трамп освободил двух россиян - членов экипажа

Киев • УНН

 • 202 просмотра

Президент США Дональд Трамп освободил двух российских граждан из экипажа танкера Marinera по запросу кремля. российский МИД приветствовал это решение, ранее назвав захват танкера "незаконной силовой акцией".

Захват силами США танкера Marinera: Трамп освободил двух россиян - членов экипажа

Президент США Дональд Трамп освободил двух российских граждан из состава экипажа танкера Marinera, который был захвачен американскими силами несколько дней назад. Об этом сообщает УНН со ссылкой на мид страны-агрессора.

Детали

Как заявили в российском внешнеполитическом ведомстве, это произошло в ответ на обращение кремля.

Мы приветствуем это решение и выражаем благодарность руководству США

- заявила пресс-секретарь ведомства мария захарова.

Напомним

Ранее в российском мид заявили, что США совершили "незаконную силовую акцию", задержав нефтяной танкер Marinera в Атлантике.

The Wall Street Journal со ссылкой на слова американского чиновника сообщил, что россия отправила подводную лодку и другие военно-морские силы для сопровождения пустого, ржавого нефтяного танкера, который стал новой "горячей точкой" в отношениях между США и россией.

Евгений Устименко

