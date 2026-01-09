Україна запропонувала допомогу після пошкодженя російським ударом посольства Катару - МЗС
Київ • УНН
МЗС України запропонувало допомогу Катару після пошкодження їхнього посольства в Києві внаслідок російського удару. Це є грубим порушенням Віденської конвенції, заявляє українське МЗС.
МЗС України запропонувало необхідну допомогу катарським колегам після удару рф по Києву, яким пошкодило посольство Катару, повідомив у п'ятницю міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, показавши наслідки, пише УНН.
Нічний удар росії по Києву пошкодив приміщення іноземної дипломатичної місії, посольства Держави Катар в Україні. Російський удар є грубим порушенням Віденської конвенції та нагадуванням про те, що російська жорстокість не знає меж. Ми готові надати всю необхідну допомогу нашим катарським колегам
"Ми закликаємо держави Перської затоки відреагувати дипломатичними каналами та публічно на безвідповідальні та небезпечні дії росії", - вказав голова МЗС України.
росія вдарила по енергетиці, зачепило посольство Катару: Зеленський вказав на потребу реакції, передусім США, на атаку рф з "орєшніком"09.01.26, 10:41 • 2666 переглядiв