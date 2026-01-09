Україна запропонувала допомогу після пошкодженя російським ударом посольства Катару - МЗС

$42.990.27
50.180.25
ukenru
Ексклюзив
11:31 • 470 перегляди
МОЗ перевірив ще дві фірми, на які оформлена скандальна клініка Odrex
10:37 • 3862 перегляди
Каллас: використання рф "орєшніка" є ескалацією проти України і попередженням для Європи і США, треба посилити підтримку
10:19 • 1958 перегляди
"Найболючіша" атака рф з половиною висоток без тепла, перебоями зі світлом і водою: Кличко порадив киянам за можливості виїхати за місто
09:48 • 6574 перегляди
Пік циклону пройшов: на Житомирщині намело 35 см снігу, заборона руху вантажівок досі у 4 областях - віцепрем'єрVideo
09:38 • 10689 перегляди
Понад пів мільйона споживачів без світла через атаку рф, у кількох регіонах аварійні відключення - Міненерго
07:26 • 19543 перегляди
Україна скликає Радбез ООН та Раду Україна-НАТО після заяви рф про застосування "орєшніка"
06:46 • 23003 перегляди
ПС ЗСУ підтвердили російський удар БРСД по Україні, знешкоджено 18 з 36 ракет і 226 з 242 дронів
8 січня, 17:08 • 68636 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів
Ексклюзив
8 січня, 14:11 • 59507 перегляди
Миротворча місія в Україні: ключові умови ефективності
8 січня, 13:58 • 45946 перегляди
Як залишатися онлайн під час тривалих знеструмлень: Федоров назвав три способи
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−7°
6.2м/с
82%
731мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
російська балістична ракета атакувала Львів зі швидкістю 13 тисяч кілометрів на годину - Повітряні сили9 січня, 01:55 • 5912 перегляди
Трамп готовий захищати Україну, але є нюанс - NYT9 січня, 03:02 • 21318 перегляди
Через зимову негоду обмеження для вантажівок досі у 5 областях, за добу 899 ДТП - патрульні07:00 • 23038 перегляди
Україна інформує партнерів щодо нічної атаки рф у тому числі БРСД, закликає посилити тиск на москву - МЗС07:16 • 15622 перегляди
Очільник МЗС Чехії прибув до України на тлі ракетних ударів рф: перші заяви09:56 • 12657 перегляди
Публікації
Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіантPhoto8 січня, 18:39 • 41407 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів8 січня, 17:08 • 68642 перегляди
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці “Одрекс”8 січня, 15:30 • 44809 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
Ексклюзив
8 січня, 13:48 • 67602 перегляди
Торговці смертю: як пов’язані одеська приватна клініка “Одрекс” і похоронний дім “Анубіс”7 січня, 12:23 • 94160 перегляди
Актуальнi люди
Віталій Кличко
Дональд Трамп
Андрій Сибіга
Юлія Свириденко
Володимир Зеленський
Актуальні місця
Україна
Львівська область
Львів
Сполучені Штати Америки
Дніпро (місто)
Реклама
УНН Lite
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 49821 перегляди
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN7 січня, 14:22 • 52707 перегляди
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 75077 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 93718 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 134577 перегляди
Актуальне
Опалення
Соціальна мережа
Дипломатка
Техніка
Fox News

Україна запропонувала допомогу після пошкодженя російським ударом посольства Катару - МЗС

Київ • УНН

 • 2738 перегляди

МЗС України запропонувало допомогу Катару після пошкодження їхнього посольства в Києві внаслідок російського удару. Це є грубим порушенням Віденської конвенції, заявляє українське МЗС.

Україна запропонувала допомогу після пошкодженя російським ударом посольства Катару - МЗС

МЗС України запропонувало необхідну допомогу катарським колегам після удару рф по Києву, яким пошкодило посольство Катару, повідомив у п'ятницю міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, показавши наслідки, пише УНН.

Нічний удар росії по Києву пошкодив приміщення іноземної дипломатичної місії, посольства Держави Катар в Україні. Російський удар є грубим порушенням Віденської конвенції та нагадуванням про те, що російська жорстокість не знає меж. Ми готові надати всю необхідну допомогу нашим катарським колегам

- написав Сибіга у X.

"Ми закликаємо держави Перської затоки відреагувати дипломатичними каналами та публічно на безвідповідальні та небезпечні дії росії", - вказав голова МЗС України.

росія вдарила по енергетиці, зачепило посольство Катару: Зеленський вказав на потребу реакції, передусім США, на атаку рф з "орєшніком"09.01.26, 10:41 • 2666 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Соціальна мережа
Воєнний стан
Війна в Україні
Дипломатка
Андрій Сибіга
Катар
Київ