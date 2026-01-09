Україна запропонувала допомогу після пошкодженя російським ударом посольства Катару - МЗС

МЗС України запропонувало необхідну допомогу катарським колегам після удару рф по Києву, яким пошкодило посольство Катару, повідомив у п'ятницю міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, показавши наслідки, пише УНН.

Нічний удар росії по Києву пошкодив приміщення іноземної дипломатичної місії, посольства Держави Катар в Україні. Російський удар є грубим порушенням Віденської конвенції та нагадуванням про те, що російська жорстокість не знає меж. Ми готові надати всю необхідну допомогу нашим катарським колегам - написав Сибіга у X.

"Ми закликаємо держави Перської затоки відреагувати дипломатичними каналами та публічно на безвідповідальні та небезпечні дії росії", - вказав голова МЗС України.

