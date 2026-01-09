Украина предложила помощь после повреждения российским ударом посольства Катара - МИД
Киев • УНН
МИД Украины предложил помощь Катару после повреждения их посольства в Киеве в результате российского удара. Это является грубым нарушением Венской конвенции, заявляет украинский МИД.
МИД Украины предложил необходимую помощь катарским коллегам после удара РФ по Киеву, которым повредило посольство Катара, сообщил в пятницу министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, показав последствия, пишет УНН.
Ночной удар России по Киеву повредил помещение иностранной дипломатической миссии, посольства Государства Катар в Украине. Российский удар является грубым нарушением Венской конвенции и напоминанием о том, что российская жестокость не знает границ. Мы готовы оказать всю необходимую помощь нашим катарским коллегам
"Мы призываем государства Персидского залива отреагировать по дипломатическим каналам и публично на безответственные и опасные действия России", - указал глава МИД Украины.
