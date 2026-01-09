$42.990.27
09:38 • 808 просмотра
Более полумиллиона потребителей без света из-за атаки РФ, в нескольких регионах аварийные отключения - Минэнерго
07:26 • 10554 просмотра
Украина созывает Совбез ООН и Совет Украина-НАТО после заявления РФ о применении "орешника"
07:00 • 14758 просмотра
Из-за зимней непогоды ограничения для грузовиков до сих пор в 5 областях, за сутки 899 ДТП - патрульные
06:46 • 15037 просмотра
ВС ВСУ подтвердили российский удар БРСД по Украине, обезврежено 18 из 36 ракет и 226 из 242 дронов
8 января, 17:08 • 54850 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов
Эксклюзив
8 января, 14:11 • 56287 просмотра
Миротворческая миссия в Украине: ключевые условия эффективности
8 января, 13:58 • 43556 просмотра
Как оставаться онлайн во время длительных отключений света: Федоров назвал три способа
Эксклюзив
8 января, 13:48 • 59797 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
8 января, 13:23 • 32458 просмотра
"Ситуация на дорогах может быть критической": украинцев предупредили о непогоде 9 января со штормовым ветром, метелями и гололедицей
8 января, 12:46 • 20912 просмотра
Ограничения на движение грузовиков в Украине снова расширили: детали
Украина предложила помощь после повреждения российским ударом посольства Катара - МИД

Киев • УНН

 • 4 просмотра

МИД Украины предложил помощь Катару после повреждения их посольства в Киеве в результате российского удара. Это является грубым нарушением Венской конвенции, заявляет украинский МИД.

Украина предложила помощь после повреждения российским ударом посольства Катара - МИД

МИД Украины предложил необходимую помощь катарским коллегам после удара РФ по Киеву, которым повредило посольство Катара, сообщил в пятницу министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, показав последствия, пишет УНН.

Ночной удар России по Киеву повредил помещение иностранной дипломатической миссии, посольства Государства Катар в Украине. Российский удар является грубым нарушением Венской конвенции и напоминанием о том, что российская жестокость не знает границ. Мы готовы оказать всю необходимую помощь нашим катарским коллегам

- написал Сибига в X.

"Мы призываем государства Персидского залива отреагировать по дипломатическим каналам и публично на безответственные и опасные действия России", - указал глава МИД Украины.

россия ударила по энергетике, задело посольство Катара: Зеленский указал на необходимость реакции, прежде всего США, на атаку рф с "орешником"09.01.26, 10:41 • 1522 просмотра

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Социальная сеть
Военное положение
Война в Украине
Дипломатка
Андрей Сибига
Катар
Киев