Впервые после вторжения: в рф рассматривают дело о "госизмене" участника войны против Украины

$42.150.10
49.490.02
ukenru
12:03 • 4400 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto
11:41 • 4626 просмотра
Гарантии безопасности, восстановление и рамки для окончания войны: Зеленский получил отчет Умерова и Гнатова после Майами о подготовленных драфтах
11:27 • 9222 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной
Эксклюзив
10:40 • 6638 просмотра
"Правда глаза колет"? Родственники умерших пациентов заявили, что клиника заблокировала сайт StopOdrexPhoto
08:27 • 11729 просмотра
Атака рф почти полностью оставила без света три области, перебои еще в семи, аварийные отключения в большинстве регионов - энергетики
Эксклюзив
23 декабря, 06:30 • 19388 просмотра
Зеленский в этом году совершил более 50 заграничных визитов
22 декабря, 19:00 • 35676 просмотра
Должно быть справедливо и корректно: Зеленский анонсировал изменения в календарь праздничных и особых дней
22 декабря, 16:37 • 51689 просмотра
"Ничего святого там нет": Зеленский заявил, что россия на Рождество может нанести массированный удар
Эксклюзив
22 декабря, 14:35 • 79020 просмотра
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
22 декабря, 14:00 • 44508 просмотра
"Дело Odrex" обнажило слабые места системы здравоохранения. В Верховной Раде готовятся к изменениям системы лицензирования частных учреждений
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
2м/с
79%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В Днепре разоблачили мошенников, обманувших клиентов банков на более чем 50 млн гривен: в Киберполиции рассказали деталиPhoto23 декабря, 02:50 • 29438 просмотра
НБУ выпустил новую памятную монету, посвященную дипломатам: что на ней изображеноPhoto23 декабря, 03:23 • 7820 просмотра
Между Виткоффом и Рубио существует конфликт во взглядах на завершение войны в Украине - NBC News23 декабря, 04:02 • 29686 просмотра
Враг совершает массированную атаку по Украине: взрывы, отключения света и повреждения инфраструктуры23 декабря, 05:45 • 30478 просмотра
Аварийные отключения света введены в нескольких регионах на фоне атаки рф - Укрэнерго23 декабря, 06:07 • 15298 просмотра
публикации
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto12:03 • 4400 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной11:27 • 9222 просмотра
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
22 декабря, 14:35 • 79020 просмотра
Проверка Odrex продолжается: Минздрав проверит еще одно юридическое лицо клиники на соблюдение лицензионных условий22 декабря, 11:19 • 58789 просмотра
Как можно украсить дом, если не хочешь устанавливать елкуPhoto21 декабря, 14:01 • 87223 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Виталий Кличко
Рустем Умеров
Андрей Гнатов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Житомирская область
Государственная граница Украины
Одесская область
Реклама
УНН Lite
Сериал "Очень странные дела" побил собственный рекорд просмотров финальным сезономVideo09:59 • 4282 просмотра
Новая теория предполагает одного подозреваемого в двух ужасных делах США об убийствах "Зодиака" и "Черной Георгины"Video08:10 • 7404 просмотра
Конфуз на AmericaFest: Ники Минаж случайно назвала Джей Ди Вэнса "убийцей" в присутствии вдовы Чарли Кирка22 декабря, 17:50 • 20918 просмотра
У долгожданной "Одиссеи" Нолана появился трейлерVideo22 декабря, 14:33 • 23330 просмотра
Гигантский пряничный домик из фильма "Один дома" появился в США и побил мировой рекордPhoto22 декабря, 07:59 • 45732 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Отопление
Золото
Фильм

Впервые после вторжения: в рф рассматривают дело о "госизмене" участника войны против Украины

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Южный военный суд ростова-на-дону рассматривает дело о государственной измене в отношении уроженца тувы антона кууру, который участвовал в вторжении в Украину. Это может быть первым подобным делом с начала полномасштабной агрессии.

Впервые после вторжения: в рф рассматривают дело о "госизмене" участника войны против Украины

В россии начали рассматривать дело о "госизмене" участника войны против Украины. Вероятно, это является первым рассмотрением дела по этой статье российского уголовного кодекса с момента начала вооруженной агрессии, сообщает УНН со ссылкой на "Сибирь. Реалии", проект российской редакции "Радио Свобода".

Детали

Южный военный суд города ростова-на-дону рассматривает дело о государственной измене в отношении уроженца тувы антона кууру. Данное дело поступило в суд еще в конце ноября текущего года.

Первое заседание по этому делу должно было состояться 8 декабря, но суд объявил перерыв. 17 декабря рассмотрение дела снова было отложено, поскольку обвиняемый не явился в суд.

Военнослужащий армии государства-оккупанта родился в городе кызыле - столице тувы. Сейчас ему 26 лет: в 14 лет он стал членом организации "молодая гвардия", которая является молодежным объединением правящей партии "единая россия".

В 2022 году кууру участвовал в полномасштабном российском вторжении на территорию Украины. Его имя опубликовано в списке военнослужащих российской армии, который опубликовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

Напомним

ГУР обнародовало радиоперехват, который раскрывает новые методы "принудительной" мобилизации в рядах армии агрессора. Из-за катастрофических потерь оккупанты начали перебрасывать экипажи кораблей российского Черноморского флота в пехотные подразделения, ставя военных перед жестким выбором.

Евгений Устименко

ОбществоКриминал и ЧПНовости Мира
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Государственная граница Украины
Радио Свобода
Главное управление разведки Украины
Украина