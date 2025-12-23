Впервые после вторжения: в рф рассматривают дело о "госизмене" участника войны против Украины
Киев • УНН
Южный военный суд ростова-на-дону рассматривает дело о государственной измене в отношении уроженца тувы антона кууру, который участвовал в вторжении в Украину. Это может быть первым подобным делом с начала полномасштабной агрессии.
В россии начали рассматривать дело о "госизмене" участника войны против Украины. Вероятно, это является первым рассмотрением дела по этой статье российского уголовного кодекса с момента начала вооруженной агрессии, сообщает УНН со ссылкой на "Сибирь. Реалии", проект российской редакции "Радио Свобода".
Детали
Южный военный суд города ростова-на-дону рассматривает дело о государственной измене в отношении уроженца тувы антона кууру. Данное дело поступило в суд еще в конце ноября текущего года.
Первое заседание по этому делу должно было состояться 8 декабря, но суд объявил перерыв. 17 декабря рассмотрение дела снова было отложено, поскольку обвиняемый не явился в суд.
Военнослужащий армии государства-оккупанта родился в городе кызыле - столице тувы. Сейчас ему 26 лет: в 14 лет он стал членом организации "молодая гвардия", которая является молодежным объединением правящей партии "единая россия".
В 2022 году кууру участвовал в полномасштабном российском вторжении на территорию Украины. Его имя опубликовано в списке военнослужащих российской армии, который опубликовало Главное управление разведки Минобороны Украины.
Напомним
ГУР обнародовало радиоперехват, который раскрывает новые методы "принудительной" мобилизации в рядах армии агрессора. Из-за катастрофических потерь оккупанты начали перебрасывать экипажи кораблей российского Черноморского флота в пехотные подразделения, ставя военных перед жестким выбором.