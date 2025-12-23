Вперше після вторгнення: у рф розглядають справу про "держзраду" учасника війни проти України
Київ • УНН
Південний військовий суд ростова-на-дону розглядає справу про державну зраду щодо уродженця туви антона кууру, який брав участь у вторгненні в Україну. Це може бути першою подібною справою з початку повномасштабної агресії.
У росії почали розглядати справу щодо "держзради" учасника війни проти України. Ймовірно, це є першим розглядом справи за цією статею російського кримінального кодексу з моменту початку збройної агресії, повідомляє УНН з посиланням на "Сибір. Реалії", проект російської редакції "Радіо Свобода".
Деталі
Південний військовий суд міста ростова-на-дону розглядає справу про державну зраду щодо уродженця туви антона куруу. Дана справа надійшла до суду ще наприкінці листопада поточного року.
Перше засідання у цій справі мало відбутися 8 грудня, але суд оголосив перерву. 17 грудня розгляд справи знову було відкладено, оскільки звинувачений не з'явився до суду.
Військовослужбовець армії держави-окупанта народився у місті кизилі - столиці туви. Наразі йому 26 років: у 14 років він став членом організації "молода гвардія", яка є молодіжним об’єднанням правлячої партії "єдина росія".
У 2022 році кууру брав участь у повномасштабному російському вторгненні на територію України. Його ім’я опубліковане у списку військовослужбовців російської армії, який опублікувало Головне управління розвідки Міноборони України.
Нагадаємо
ГУР оприлюднило радіоперехоплення, яке розкриває нові методи "примусової" мобілізації в лавах армії агресора. Через катастрофічні втрати окупанти почали перекидати екіпажі кораблів російського Чорноморського флоту до піхотних підрозділів, ставлячи військових перед жорстким вибором.