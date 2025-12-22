Приложение "Армия+" получило обновление: доступны цифровое удостоверение и лента "Пульс"

Приложение для военных "Армия+" получило очередное обновление – отныне там доступны цифровое удостоверение защитника и защитницы, информационная лента "Пульс", а доступ к сервисам стал более удобным. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Расширенный Армия ID позволяет подтвердить статус военнослужащего или военнослужащей через защищенный QR-код во время проверок, в частности на блокпостах.

Кроме удостоверения, в приложении "Армия+" запустили информационную ленту "Пульс" с объяснениями прав и возможностей, практическими советами и полезным опытом для военных.

Отныне военнослужащие могут узнать, какой отпуск им гарантирован, или как рассчитать надбавку за боевую выслугу лет.

Также был обновлен дизайн и навигация приложения.

Теперь рапорты, обучение и другие функции собраны в разделе "Сервисы", а самые популярные Плюсы вынесены вверх для быстрого доступа. Кроме того, появился раздел уведомлений, который позволяет отслеживать важные сообщения и статусы рапортов за все время