Эксклюзив
11:25 • 3652 просмотра
Неделя структуры и перезагрузки: астрологический прогноз 22–28 декабря
10:46 • 8586 просмотра
В Раде создают рабочую группу для проработки вопроса президентских выборов во время военного положения
10:39 • 9750 просмотра
"Указы - скоро": Украина готовит новые санкции против рф, будут "не только лица из россии, но и из Китая" - Зеленский
Эксклюзив
10:33 • 9494 просмотра
Как избежать финансовых ловушек во время праздников: простые правила финансовой дисциплины
10:23 • 9212 просмотра
Украина сегодня получает еще €2,3 млрд в рамках Ukraine Facility от ЕС - Свириденко
10:14 • 6930 просмотра
ЕС продлил экономические санкции против россии еще на полгода
07:25 • 14901 просмотра
Гарантии безопасности для Украины зависят от путина - Politico
22 декабря, 01:25 • 32827 просмотра
Столбы огня над Таманью: дроны парализовали работу стратегического порта в РФ
21 декабря, 20:13 • 46228 просмотра
Переговоры во Флориде: стороны сосредоточились на четырех основных документах - Умеров
Эксклюзив
21 декабря, 12:47 • 49868 просмотра
Мокрый снег, туманы и морозные ночи: синоптики рассказали, каким будет начало новой недели в Украине
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Приложение "Армия+" получило обновление: доступны цифровое удостоверение и лента "Пульс"

Киев • УНН

 • 270 просмотра

Приложение "Армия+" обновилось, добавив цифровое удостоверение защитника/защитницы и ленту "Пульс". Расширенный Армия ID позволяет подтвердить статус военнослужащего через QR-код, а лента "Пульс" предоставляет информацию о правах и возможностях. Обновлен также дизайн и навигация приложения.

Приложение "Армия+" получило обновление: доступны цифровое удостоверение и лента "Пульс"
Фото: Министерство обороны Украины

Приложение для военных "Армия+" получило очередное обновление – отныне там доступны цифровое удостоверение защитника и защитницы, информационная лента "Пульс", а доступ к сервисам стал более удобным. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Детали

Расширенный Армия ID позволяет подтвердить статус военнослужащего или военнослужащей через защищенный QR-код во время проверок, в частности на блокпостах.

Удостоверение не заменяет бумажные документы, но достаточно для подтверждения статуса

- говорится в сообщении.

Кроме удостоверения, в приложении "Армия+" запустили информационную ленту "Пульс" с объяснениями прав и возможностей, практическими советами и полезным опытом для военных.

Отныне военнослужащие могут узнать, какой отпуск им гарантирован, или как рассчитать надбавку за боевую выслугу лет.

Также был обновлен дизайн и навигация приложения.

Теперь рапорты, обучение и другие функции собраны в разделе "Сервисы", а самые популярные Плюсы вынесены вверх для быстрого доступа. Кроме того, появился раздел уведомлений, который позволяет отслеживать важные сообщения и статусы рапортов за все время

 - заявили в Минобороны.

Напомним

Министерство обороны Украины начало тестирование новой функции в приложении "Резерв+". Это позволит добавить фото владельца документа.

Евгений Устименко

Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Министерство обороны Украины