Додаток "Армія+" отримав оновлення: доступні цифрове посвідчення та стрічка "Пульс"

Додаток для військових "Армія+" отримав чергове оновлення - відтепер там доступні цифрове посвідчення захисника і захисниці, інформаційна стрічка "Пульс", а доступ до сервісів став більш зручним. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство оборони України.

Розширений Армія ID дозволяє підтвердити статус військовослужбовця або військовослужбовиці через захищений QR-код під час перевірок, зокрема на блокпостах.

Крім посвідчення, в додатку "Армія+" запустили інформаційну стрічку "Пульс" з поясненнями прав і можливостей, практичними порадами та корисним досвідом для військових.

Відтепер військовослужбовці можуть дізнатися, яка відпустка їм гарантована, або як розрахувати надбавку за бойову вислугу років.

Також було оновлено дизайн і навігацію застосунку.

Тепер рапорти, навчання та інші функції зібрані в розділі "Сервіси", а найпопулярніші Плюси винесені вгору для швидкого доступу. Крім того, з’явився розділ сповіщень, який дозволяє відстежувати важливі повідомлення та статуси рапортів за весь час