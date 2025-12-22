Додаток "Армія+" отримав оновлення: доступні цифрове посвідчення та стрічка "Пульс"
Київ • УНН
Додаток "Армія+" оновився, додавши цифрове посвідчення захисника/захисниці та стрічку "Пульс". Розширений Армія ID дозволяє підтвердити статус військовослужбовця через QR-код, а стрічка "Пульс" надає інформацію про права та можливості. Оновлено також дизайн та навігацію застосунку.
Додаток для військових "Армія+" отримав чергове оновлення - відтепер там доступні цифрове посвідчення захисника і захисниці, інформаційна стрічка "Пульс", а доступ до сервісів став більш зручним. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство оборони України.
Деталі
Розширений Армія ID дозволяє підтвердити статус військовослужбовця або військовослужбовиці через захищений QR-код під час перевірок, зокрема на блокпостах.
Посвідчення не замінює паперові документи, але достатнє для підтвердження статусу
Крім посвідчення, в додатку "Армія+" запустили інформаційну стрічку "Пульс" з поясненнями прав і можливостей, практичними порадами та корисним досвідом для військових.
Відтепер військовослужбовці можуть дізнатися, яка відпустка їм гарантована, або як розрахувати надбавку за бойову вислугу років.
Також було оновлено дизайн і навігацію застосунку.
Тепер рапорти, навчання та інші функції зібрані в розділі "Сервіси", а найпопулярніші Плюси винесені вгору для швидкого доступу. Крім того, з’явився розділ сповіщень, який дозволяє відстежувати важливі повідомлення та статуси рапортів за весь час
Нагадаємо
Міністерство оборони України розпочало тестування нової функції в застосунку "Резерв+". Це дозволить додати фото власника документу.