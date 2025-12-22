$42.250.09
Ексклюзив
11:25 • 3570 перегляди
Тиждень структури і перезавантаження: астрологічний прогноз 22–28 грудня
10:46 • 8410 перегляди
У Раді створюють робочу групу для опрацювання питання президентських виборів під час воєнного стану
10:39 • 9604 перегляди
"Укази - незабаром": Україна готує нові санкції проти рф, будуть "не тільки особи з росії, але і з Китаю" - Зеленський
Ексклюзив
10:33 • 9368 перегляди
Як уникнути фінансових пасток під час свят: прості правила фінансової дисципліни
10:23 • 9108 перегляди
Україна сьогодні отримує ще €2,3 млрд у межах Ukraine Facility від ЄС - Свириденко
10:14 • 6864 перегляди
ЄС продовжив економічні санкції проти росії ще на пів року
07:25 • 14855 перегляди
Гарантії безпеки для України залежать від путіна - Politico
22 грудня, 01:25 • 32786 перегляди
Стовпи вогню над Таманню: дрони паралізували роботу стратегічного порту в рф
21 грудня, 20:13 • 46180 перегляди
Переговори у Флориді: сторони зосередилися на чотирьох основних документах - Умєров
Ексклюзив
21 грудня, 12:47 • 49834 перегляди
Мокрий сніг, тумани та морозні ночі: синоптики розповіли, яким буде початок нового тижня в Україні
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
Ексклюзив
19 грудня, 14:21 • 141886 перегляди
Додаток "Армія+" отримав оновлення: доступні цифрове посвідчення та стрічка "Пульс"

Київ • УНН

 • 164 перегляди

Додаток "Армія+" оновився, додавши цифрове посвідчення захисника/захисниці та стрічку "Пульс". Розширений Армія ID дозволяє підтвердити статус військовослужбовця через QR-код, а стрічка "Пульс" надає інформацію про права та можливості. Оновлено також дизайн та навігацію застосунку.

Додаток "Армія+" отримав оновлення: доступні цифрове посвідчення та стрічка "Пульс"
Фото: Міністерство оборони України

Додаток для військових "Армія+" отримав чергове оновлення - відтепер там доступні цифрове посвідчення захисника і захисниці, інформаційна стрічка "Пульс", а доступ до сервісів став більш зручним. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство оборони України.

Деталі

Розширений Армія ID дозволяє підтвердити статус військовослужбовця або військовослужбовиці через захищений QR-код під час перевірок, зокрема на блокпостах.

Посвідчення не замінює паперові документи, але достатнє для підтвердження статусу

- йдеться в повідомленні.

Крім посвідчення, в додатку "Армія+" запустили інформаційну стрічку "Пульс" з поясненнями прав і можливостей, практичними порадами та корисним досвідом для військових.

Відтепер військовослужбовці можуть дізнатися, яка відпустка їм гарантована, або як розрахувати надбавку за бойову вислугу років.

Також було оновлено дизайн і навігацію застосунку.

Тепер рапорти, навчання та інші функції зібрані в розділі "Сервіси", а найпопулярніші Плюси винесені вгору для швидкого доступу. Крім того, з’явився розділ сповіщень, який дозволяє відстежувати важливі повідомлення та статуси рапортів за весь час

 - заявили в Міноборони.

Нагадаємо

Міністерство оборони України розпочало тестування нової функції в застосунку "Резерв+". Це дозволить додати фото власника документу.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в УкраїніТехнології
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Міністерство оборони України