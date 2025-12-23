$42.150.10
Атака рф почти полностью оставила без света три области, перебои еще в семи, аварийные отключения в большинстве регионов - энергетики
Зеленский в этом году совершил более 50 заграничных визитов
Должно быть справедливо и корректно: Зеленский анонсировал изменения в календарь праздничных и особых дней
"Ничего святого там нет": Зеленский заявил, что россия на Рождество может нанести массированный удар
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
"Дело Odrex" обнажило слабые места системы здравоохранения. В Верховной Раде готовятся к изменениям системы лицензирования частных учреждений
Дроны ГУР поразили морской нефтяной терминал "таманьнефтегаз" в краснодарском крае рф
Индекс "Оливье": стоимость приготовления салата хоть и снизилась, но не существенно
Неделя структуры и перезагрузки: астрологический прогноз 22–28 декабря
В Раде создают рабочую группу для проработки вопроса президентских выборов во время военного положения
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Четыре региона, десятки тысяч долларов: разоблачены схемы незаконного пересечения границы военнообязанными

Киев • УНН

 • 76 просмотра

В Украине разоблачены масштабные схемы незаконного пересечения границы военнообязанными в четырех регионах. Организаторы переправляли мужчин в Молдову и Венгрию за десятки тысяч долларов, а также оформляли фиктивные документы об инвалидности.

В Украине разоблачены масштабные схемы незаконного пересечения границы военнообязанными. Организаторы переправляли мужчин в Молдову и Венгрию за десятки тысяч долларов и даже оформляли фиктивные документы об инвалидности. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Прокуратура во взаимодействии с правоохранительными органами задокументировала незаконные каналы переправки в четырех регионах Украины

- говорится в сообщении.

Днепропетровщина

Два человека за 12 тыс. долл. США организовывали выезд военнообязанных в Республику Молдова. Таким образом переправлено четырех мужчин. Устанавливаются другие возможные участники схемы.

Одесская область

Разоблачены четыре человека, которые предлагали переправку в Республику Молдова. Двое задержаны при попытке выезда за 13 тыс. долл. США, еще двое - при передаче средств в размере от 10 до 15 тыс. долл. США.

Закарпатье

При процессуальном руководстве прокуроров Донетчины на Закарпатье разоблачен переправщик, который за 8 тыс. евро должен был организовать выезд мужчины в Венгрию. После получения части оговоренной суммы он задержан в Виноградове. Организатор схемы скрывается на территории стран ЕС.

Полтавщина

Разоблачена схема оформления фиктивных документов об инвалидности с целью получения отсрочки от мобилизации. Посредник за денежное вознаграждение обещал обеспечить фиктивное лечение, оформление медицинской документации и положительное решение экспертной команды по установлению II группы инвалидности. Ему сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 и ч. 3 ст. 358 УК Украины. Продолжается установление других лиц, причастных к преступлению.

По фактам незаконной переправки лиц через государственную границу Украины всем разоблаченным лицам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК Украины.

Процессуальное руководство осуществляют Донецкая, Полтавская и Днепропетровская областные прокуратуры, а также Киевская окружная прокуратура г. Одессы.

Пытался прорваться на мотоцикле: на границе с Румынией задержали мужчину15.12.25, 14:47 • 3680 просмотров

Ольга Розгон

