Четыре региона, десятки тысяч долларов: разоблачены схемы незаконного пересечения границы военнообязанными
Киев • УНН
В Украине разоблачены масштабные схемы незаконного пересечения границы военнообязанными в четырех регионах. Организаторы переправляли мужчин в Молдову и Венгрию за десятки тысяч долларов, а также оформляли фиктивные документы об инвалидности.
Прокуратура во взаимодействии с правоохранительными органами задокументировала незаконные каналы переправки в четырех регионах Украины
Днепропетровщина
Два человека за 12 тыс. долл. США организовывали выезд военнообязанных в Республику Молдова. Таким образом переправлено четырех мужчин. Устанавливаются другие возможные участники схемы.
Одесская область
Разоблачены четыре человека, которые предлагали переправку в Республику Молдова. Двое задержаны при попытке выезда за 13 тыс. долл. США, еще двое - при передаче средств в размере от 10 до 15 тыс. долл. США.
Закарпатье
При процессуальном руководстве прокуроров Донетчины на Закарпатье разоблачен переправщик, который за 8 тыс. евро должен был организовать выезд мужчины в Венгрию. После получения части оговоренной суммы он задержан в Виноградове. Организатор схемы скрывается на территории стран ЕС.
Полтавщина
Разоблачена схема оформления фиктивных документов об инвалидности с целью получения отсрочки от мобилизации. Посредник за денежное вознаграждение обещал обеспечить фиктивное лечение, оформление медицинской документации и положительное решение экспертной команды по установлению II группы инвалидности. Ему сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 и ч. 3 ст. 358 УК Украины. Продолжается установление других лиц, причастных к преступлению.
По фактам незаконной переправки лиц через государственную границу Украины всем разоблаченным лицам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК Украины.
Процессуальное руководство осуществляют Донецкая, Полтавская и Днепропетровская областные прокуратуры, а также Киевская окружная прокуратура г. Одессы.
