Чотири регіони, десятки тисяч доларів: викрито схеми незаконного перетину кордону військовозобов’язаними

$42.150.10
49.490.02
ukenru
08:27 • 3058 перегляди
Атака рф майже повністю залишила без світла три області, перебої у ще семи, аварійні відключення у більшості регіонів - енергетики
Ексклюзив
06:30 • 12621 перегляди
Зеленський у цьому році здійснив понад 50 закордонних візитів
22 грудня, 19:00 • 29587 перегляди
Має бути справедливо та коректно: Зеленський анонсував зміни до календаря святкових та особливих днів
22 грудня, 16:37 • 45802 перегляди
“Нічого святого там немає”: Зеленський заявив, що росія на Різдво може здійснити масований удар
Ексклюзив
22 грудня, 14:35 • 68994 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
22 грудня, 14:00 • 42183 перегляди
"Справа Odrex" оголила слабкі місця системи охорони здоров'я. У Верховній Раді готуються до змін системи ліцензування приватних закладів
22 грудня, 13:08 • 35678 перегляди
Дрони ГУР уразили морський нафтовий термінал “таманьнєфтєгаз” у краснодарському краї рфPhotoVideo
Ексклюзив
22 грудня, 13:06 • 30082 перегляди
Індекс “Олів’є”: вартість приготування салату хоч і знизилась, проте не суттєво
Ексклюзив
22 грудня, 11:25 • 25863 перегляди
Тиждень структури і перезавантаження: астрологічний прогноз 22–28 грудня
22 грудня, 10:46 • 21820 перегляди
У Раді створюють робочу групу для опрацювання питання президентських виборів під час воєнного стану
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
1.3м/с
77%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Активність ворожих дронів змінила маршрути низки пасажирських поїздів в Україні: Укрзалізниця назвала рейси23 грудня, 00:39 • 22660 перегляди
"Всі втомилися від цієї війни": Трамп зробив заяву щодо "мирних переговорів"23 грудня, 02:14 • 23774 перегляди
У Дніпрі викрили шахраїв, які ошукали клієнтів банків на понад 50 млн гривень: у Кіберполіції розповіли деталіPhoto23 грудня, 02:50 • 23008 перегляди
Між Віткоффом і Рубіо існує конфлікт у поглядах на завершення війни в Україні - NBC News04:02 • 23108 перегляди
Ворог здійснює масовану атаку по Україні: вибухи, відключення світла та пошкодження інфраструктури05:45 • 23684 перегляди
Публікації
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
22 грудня, 14:35 • 69013 перегляди
Перевірка Odrex триває: МОЗ перевірить ще одну юридичну особу клініки на дотримання ліцензійних умов 22 грудня, 11:19 • 52547 перегляди
Як можна прикрасити дім, якщо не хочеш встановлювати ялинкуPhoto21 грудня, 14:01 • 81382 перегляди
Переїзд з домашніми тваринами: що слід знати20 грудня, 18:00 • 103079 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити20 грудня, 17:00 • 137945 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джей Ді Венс
Борис Пісторіус
Олег Кіпер
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Житомирська область
Село
Реклама
УНН Lite
Нова теорія припускає єдиного підозрюваного у двох жахливих справах США про вбивства "Зодіака" та "Чорної Жоржини"Video08:10 • 1788 перегляди
Конфуз на AmericaFest: Нікі Мінаж випадково назвала Джей Ді Венса "вбивцею" у присутності вдови Чарлі Кірка22 грудня, 17:50 • 18303 перегляди
У довгоочікуваної "Одіссеї" Нолана з'явився трейлерVideo22 грудня, 14:33 • 20891 перегляди
Гігантський пряниковий будинок з фільму "Сам удома" з'явився у США і побив світовий рекордPhoto22 грудня, 07:59 • 43238 перегляди
Перша дружина Чака Норріса, Даян Холечек, померла у віці 84 років22 грудня, 07:57 • 40351 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Forbes
Financial Times
Опалення

Чотири регіони, десятки тисяч доларів: викрито схеми незаконного перетину кордону військовозобов’язаними

Київ • УНН

 • 16 перегляди

В Україні викрито масштабні схеми незаконного перетину кордону військовозобов’язаними у чотирьох регіонах. Організатори переправляли чоловіків до Молдови та Угорщини за десятки тисяч доларів, а також оформлювали фіктивні документи про інвалідність.

Чотири регіони, десятки тисяч доларів: викрито схеми незаконного перетину кордону військовозобов’язаними

В Україні викрили масштабні схеми незаконного перетину кордону військовозобов’язаними. Організатори переправляли чоловіків до Молдови та Угорщини за десятки тисяч доларів і навіть оформлювали фіктивні документи про інвалідність. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

Прокуратура у взаємодії з правоохоронними органами задокументувала незаконні канали переправлення у чотирьох регіонах України

- йдеться у повідомленні.

Дніпропетровщина

Двоє осіб за 12 тис. дол. США організовували виїзд військовозобов’язаних до Республіки Молдова. У такий спосіб переправлено чотирьох чоловіків. Встановлюються інші можливі учасники схеми.

Одещина

Викрито чотирьох осіб, які пропонували переправлення до Республіки Молдова. Двох затримано під час спроби виїзду за 13 тис. дол. США, ще двох - під час передачі коштів у розмірі від 10 до 15 тис. дол. США.

Закарпаття

За процесуального керівництва прокурорів Донеччини на Закарпатті викрито переправника, який за 8 тис. євро мав організувати виїзд чоловіка до Угорщини. Після отримання частини обумовленої суми його затримано у Виноградові. Організатор схеми переховується на території країн ЄС.

Полтавщина

Викрито схему оформлення фіктивних документів про інвалідність з метою отримання відстрочки від мобілізації. Посередник за грошову винагороду обіцяв забезпечити фіктивне лікування, оформлення медичної документації та позитивне рішення експертної команди щодо встановлення ІІ групи інвалідності. Йому повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 та ч. 3 ст. 358 КК України. Триває встановлення інших осіб, причетних до злочину.

За фактами незаконного переправлення осіб через державний кордон України усім викритим особам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України.

Процесуальне керівництво здійснюють Донецька, Полтавська та Дніпропетровська обласні прокуратури, а також Київська окружна прокуратура м. Одеси.

Намагався прорватися за допомогою мотоцикла: на кордоні з Румунією затримали чоловіка15.12.25, 14:47 • 3680 переглядiв

Ольга Розгон

СуспільствоКримінал та НП
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Державний кордон України
Донецька область
Полтавська область
Одеська область
Генеральний прокурор (Україна)
Закарпатська область
Дніпропетровська область
Виноградів
Європейський Союз
Угорщина
Україна
Молдова