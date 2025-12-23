Чотири регіони, десятки тисяч доларів: викрито схеми незаконного перетину кордону військовозобов’язаними
Київ • УНН
В Україні викрито масштабні схеми незаконного перетину кордону військовозобов’язаними у чотирьох регіонах. Організатори переправляли чоловіків до Молдови та Угорщини за десятки тисяч доларів, а також оформлювали фіктивні документи про інвалідність.
В Україні викрили масштабні схеми незаконного перетину кордону військовозобов’язаними. Організатори переправляли чоловіків до Молдови та Угорщини за десятки тисяч доларів і навіть оформлювали фіктивні документи про інвалідність. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.
Прокуратура у взаємодії з правоохоронними органами задокументувала незаконні канали переправлення у чотирьох регіонах України
Дніпропетровщина
Двоє осіб за 12 тис. дол. США організовували виїзд військовозобов’язаних до Республіки Молдова. У такий спосіб переправлено чотирьох чоловіків. Встановлюються інші можливі учасники схеми.
Одещина
Викрито чотирьох осіб, які пропонували переправлення до Республіки Молдова. Двох затримано під час спроби виїзду за 13 тис. дол. США, ще двох - під час передачі коштів у розмірі від 10 до 15 тис. дол. США.
Закарпаття
За процесуального керівництва прокурорів Донеччини на Закарпатті викрито переправника, який за 8 тис. євро мав організувати виїзд чоловіка до Угорщини. Після отримання частини обумовленої суми його затримано у Виноградові. Організатор схеми переховується на території країн ЄС.
Полтавщина
Викрито схему оформлення фіктивних документів про інвалідність з метою отримання відстрочки від мобілізації. Посередник за грошову винагороду обіцяв забезпечити фіктивне лікування, оформлення медичної документації та позитивне рішення експертної команди щодо встановлення ІІ групи інвалідності. Йому повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 та ч. 3 ст. 358 КК України. Триває встановлення інших осіб, причетних до злочину.
За фактами незаконного переправлення осіб через державний кордон України усім викритим особам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України.
Процесуальне керівництво здійснюють Донецька, Полтавська та Дніпропетровська обласні прокуратури, а також Київська окружна прокуратура м. Одеси.
