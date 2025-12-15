$42.190.08
Намагався прорватися за допомогою мотоцикла: на кордоні з Румунією затримали чоловіка

Київ • УНН

 • 6 перегляди

Прикордонники на КПП "Порубне" затримали мотоцикліста, який намагався прорватися в Румунію на великій швидкості.

Намагався прорватися за допомогою мотоцикла: на кордоні з Румунією затримали чоловіка

У контрольно-пропускному пункті "Порубне" на українсько-румунському кордоні затримали чоловіка, який намагався прорватися через кордон на мотоциклі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Державну прикордонну службу України.

Деталі

Як зазначили в прикордонній службі, у чоловіка нібито не було законних підстав для перетину кордону - він не збирався проходити прикордонно-митний контроль і на великій швидкості спробував прорватися через пункт пропуску.

Прикордонники затримали чоловіка: стосовно нього складено адмінпротоколи і разом із мотоциклом передано представникам Національної поліції.

У мережі з’явилось відео затримання чоловіка.

Якщо провину затриманого визнає суд, йому може загрожувати покарання за статтею 332-2 Кримінального кодексу України (Незаконне перетинання державного кордону України). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі.

Євген Устименко

СуспільствоКримінал та НП
Державний кордон України
Національна поліція України
Державна прикордонна служба України
Румунія
Україна