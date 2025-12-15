Намагався прорватися за допомогою мотоцикла: на кордоні з Румунією затримали чоловіка

У контрольно-пропускному пункті "Порубне" на українсько-румунському кордоні затримали чоловіка, який намагався прорватися через кордон на мотоциклі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Державну прикордонну службу України.

Деталі

Як зазначили в прикордонній службі, у чоловіка нібито не було законних підстав для перетину кордону - він не збирався проходити прикордонно-митний контроль і на великій швидкості спробував прорватися через пункт пропуску.

Прикордонники затримали чоловіка: стосовно нього складено адмінпротоколи і разом із мотоциклом передано представникам Національної поліції.

У мережі з’явилось відео затримання чоловіка.

Якщо провину затриманого визнає суд, йому може загрожувати покарання за статтею 332-2 Кримінального кодексу України (Незаконне перетинання державного кордону України). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі.

"Закортіло": на Львівщині ухилянт втік до Польщі, доки прикордонник вийшов у туалет