Пытался прорваться на мотоцикле: на границе с Румынией задержали мужчину

На контрольно-пропускном пункте "Порубное" на украинско-румынской границе задержали мужчину, который пытался прорваться через границу на мотоцикле. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

Подробности

Как отметили в пограничной службе, у мужчины якобы не было законных оснований для пересечения границы - он не собирался проходить погранично-таможенный контроль и на большой скорости попытался прорваться через пункт пропуска.

Пограничники задержали мужчину: в отношении него составлены админпротоколы и вместе с мотоциклом переданы представителям Национальной полиции.

В сети появилось видео задержания мужчины.

Если вина задержанного будет признана судом, ему может грозить наказание по статье 332-2 Уголовного кодекса Украины (Незаконное пересечение государственной границы Украины). Санкция статьи предусматривает от трех до восьми лет лишения свободы.

