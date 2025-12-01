$42.190.00
Делегации США и Украины обсуждают график выборов и обмен территориями - WSJ
30 ноября, 15:17 • 24981 просмотра
Украинская делегация прибыла на место переговоров в МайамиVideo
30 ноября, 11:44 • 27133 просмотра
Оксана Маркарова стала советником президента по вопросам восстановления и инвестиций
30 ноября, 10:20 • 29430 просмотра
Украина вводит синхронные с США санкции против российской энергетики, под ударом "Лукойл" и "Роснефть" – Зеленский
30 ноября, 07:27 • 30113 просмотра
ПВО Украины перехватила большинство БПЛА во время ночной атаки: уничтожено и подавлено 104 вражеских дронаPhoto
29 ноября, 18:27 • 32911 просмотра
Жду от делегации в США результатов, у них есть необходимые директивы - ЗеленскийVideo
29 ноября, 17:13 • 40521 просмотра
30 ноября в Украине будут действовать отключения и ограничения электроэнергии: опубликованы графики
29 ноября, 17:02 • 32331 просмотра
Спасатели в Киеве завершили работы по ликвидации последствий российских ударов 29 ноябряPhoto
29 ноября, 15:10 • 27709 просмотра
Отставка Ермака может ослабить политический контроль Зеленского - NYT
29 ноября, 14:28 • 24188 просмотра
В Украину идет похолодание до +9 градусов: прогноз погоды в воскресенье 30 ноября
публикации
Эксклюзивы
«Захотелось»: на Львовщине уклонист сбежал в Польшу, пока пограничник вышел в туалет

Киев • УНН

 • 152 просмотра

Суд во Львовской области оштрафовал пограничника на 17 000 грн за ненадлежащее несение службы на пункте пропуска Шегини. Мужчина покинул пост для посещения туалета, что позволило гражданину Украины незаконно пересечь границу в Польшу.

«Захотелось»: на Львовщине уклонист сбежал в Польшу, пока пограничник вышел в туалет

Во Львовской области суд оштрафовал пограничника, который был в туалете в то время, когда мужчина незаконно пересек границу в Польшу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Единый госреестр судебных решений.

Детали

Пограничника обвинили в ненадлежащих организации и несении службы. Инцидент произошел еще 20 августа 2025 года на пункте пропуска Шегини.

Во время дежурства пограничник покинул рабочее место. В это время один гражданин Украины незаконно пересек государственную границу и сбежал в Польшу.

Во время несения службы у него возникла физиологическая потребность отлучиться для посещения туалета, в связи с чем он покинул место несения службы на непродолжительное время

- говорится в материалах дела.

По информации СМИ, пограничник просил суд строго его не наказывать, учесть, что на его иждивении находятся трое детей, а также его неудовлетворительное состояние здоровья. В итоге Фемида оштрафовала мужчину на 17 000 грн и заставила оплатить судебный сбор в размере 605,60 грн.

Напомним

В сентябре во Львовской области задержали пятерых пограничников, которые способствовали незаконному выезду мужчин призывного возраста через один из пунктов пропуска.

Вадим Хлюдзинский

ОбществоКриминал и ЧП
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Государственная граница Украины
Львовская область
Польша