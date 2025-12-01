«Захотелось»: на Львовщине уклонист сбежал в Польшу, пока пограничник вышел в туалет

Во Львовской области суд оштрафовал пограничника, который был в туалете в то время, когда мужчина незаконно пересек границу в Польшу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Единый госреестр судебных решений.

Пограничника обвинили в ненадлежащих организации и несении службы. Инцидент произошел еще 20 августа 2025 года на пункте пропуска Шегини.

Во время дежурства пограничник покинул рабочее место. В это время один гражданин Украины незаконно пересек государственную границу и сбежал в Польшу.

Во время несения службы у него возникла физиологическая потребность отлучиться для посещения туалета, в связи с чем он покинул место несения службы на непродолжительное время