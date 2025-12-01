«Захотелось»: на Львовщине уклонист сбежал в Польшу, пока пограничник вышел в туалет
Киев • УНН
Суд во Львовской области оштрафовал пограничника на 17 000 грн за ненадлежащее несение службы на пункте пропуска Шегини. Мужчина покинул пост для посещения туалета, что позволило гражданину Украины незаконно пересечь границу в Польшу.
Во Львовской области суд оштрафовал пограничника, который был в туалете в то время, когда мужчина незаконно пересек границу в Польшу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Единый госреестр судебных решений.
Детали
Пограничника обвинили в ненадлежащих организации и несении службы. Инцидент произошел еще 20 августа 2025 года на пункте пропуска Шегини.
Во время дежурства пограничник покинул рабочее место. В это время один гражданин Украины незаконно пересек государственную границу и сбежал в Польшу.
Во время несения службы у него возникла физиологическая потребность отлучиться для посещения туалета, в связи с чем он покинул место несения службы на непродолжительное время
По информации СМИ, пограничник просил суд строго его не наказывать, учесть, что на его иждивении находятся трое детей, а также его неудовлетворительное состояние здоровья. В итоге Фемида оштрафовала мужчину на 17 000 грн и заставила оплатить судебный сбор в размере 605,60 грн.
Напомним
В сентябре во Львовской области задержали пятерых пограничников, которые способствовали незаконному выезду мужчин призывного возраста через один из пунктов пропуска.
