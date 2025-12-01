"Закортіло": на Львівщині ухилянт втік до Польщі, доки прикордонник вийшов у туалет
Суд у Львівській області оштрафував прикордонника на 17 000 грн за неналежне несення служби на пункті пропуску Шегині. Чоловік залишив пост для відвідування туалету, що дозволило громадянину України незаконно перетнути кордон до Польщі.
Деталі
Прикордонника звинуватили у неналежних організації та несенні служби. Інцидент стався ще 20 серпня 2025 року на пункті пропуску Шегині.
Під час чергування прикордонник залишив робоче місце. У цей час один громадянин України незаконно перетнув державний кордон і втік до Польщі.
Під час несення служби у нього виникла фізіологічна потреба відлучитися для відвідування туалету, у зв`язку з чим він залишив місце несення служби на нетривалий час
За інформацією ЗМІ, прикордонник просив суд суворо його не карати, врахувати, що на його утриманні перебувають троє дітей, а також його незадовільний стан здоров`я. У підсумку Феміда оштрафувала чоловіка на 17 000 грн і змусила сплатити судовий збір у розмірі 605,60 грн.
У вересні у Львівські області затримали п'ятьох прикордонників, які сприяли незаконному виїзду чоловіків призовного віку через один з пунктів пропуску.
