"Закортіло": на Львівщині ухилянт втік до Польщі, доки прикордонник вийшов у туалет

У Львівській області суд оштрафував прикордонника, який був у туалеті в той час, коли чоловік незаконно перетнув кордон до Польщі. Про це повідомляє УНН із посиланням на Єдиний держреєстр судових рішень.

Прикордонника звинуватили у неналежних організації та несенні служби. Інцидент стався ще 20 серпня 2025 року на пункті пропуску Шегині.

Під час чергування прикордонник залишив робоче місце. У цей час один громадянин України незаконно перетнув державний кордон і втік до Польщі.

Під час несення служби у нього виникла фізіологічна потреба відлучитися для відвідування туалету, у зв`язку з чим він залишив місце несення служби на нетривалий час