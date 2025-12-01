"Закортіло": на Львівщині ухилянт втік до Польщі, доки прикордонник вийшов у туалет

$42.190.00
48.870.00
ukenru
18:02 • 19985 перегляди
Делегації США та України обговорюють графік виборів та обмін територіями - WSJ
30 листопада, 15:17 • 24821 перегляди
Українська делегація прибула на місце переговорів у МаяміVideo
30 листопада, 11:44 • 26993 перегляди
Оксана Маркарова стала радницею президента з питань відбудови та інвестицій
30 листопада, 10:20 • 29300 перегляди
Україна вводить синхронні із США санкції проти російської енергетики під ударом "лукойл" та "роснєфть" – Зеленський
30 листопада, 07:27 • 29987 перегляди
ППО України перехопила більшість БпЛА під час нічної атаки: знищено та подавлено 104 ворожі дрониPhoto
29 листопада, 18:27 • 32848 перегляди
Чекаю від делегації в США результатів, у них є необхідні директиви - ЗеленськийVideo
29 листопада, 17:13 • 40468 перегляди
30 листопада в Україні діятимуть відключення і обмеження електроенергії: опубліковані графіки
29 листопада, 17:02 • 32292 перегляди
Рятувальники у Києві завершили роботи з ліквідації наслідків російських ударів 29 листопадаPhoto
29 листопада, 15:10 • 27687 перегляди
Відставка Єрмака може послабити політичний контроль Зеленського - NYT
29 листопада, 14:28 • 24179 перегляди
В Україну йде похолодання до +9 градусів: прогноз погоди у неділю 30 листопада
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
2м/с
86%
751мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Організували схему ухилення від військової служби за 10 000 доларів: у Дніпрі затримали лікарку і її синаPhoto30 листопада, 13:38 • 6526 перегляди
Українські військові відкидають мирний план Трампа, вважаючи його капітуляцією - NBC News30 листопада, 14:13 • 4546 перегляди
Археологи знайшли у казахстанських степах велике місто бронзової доби: деталі дослідженняPhoto30 листопада, 16:04 • 10201 перегляди
Зустріч делегацій України та США: Кислиця назвав її "захопливою і конструктивною"30 листопада, 17:21 • 7292 перегляди
В Україні 1 грудня будуть відключення і обмеження електроенергії: опубліковані графіки17:47 • 6040 перегляди
Публікації
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 47340 перегляди
“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Ексклюзив
28 листопада, 13:56 • 90057 перегляди
10 поширених помилок, які роблять новачки на новій роботі28 листопада, 12:04 • 72760 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto28 листопада, 11:00 • 80845 перегляди
Понад 2 млн гривень на житло для ВПО з окупованих територій: хто саме з переселенців може оформити ваучер28 листопада, 10:45 • 79034 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Рустем Умєров
Сергій Кислиця
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Флорида
Гонконг
Казахстан
Реклама
УНН Lite
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 47340 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 45704 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 62320 перегляди
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 81487 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 112878 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Дипломатка
Facebook
Шахед-136

"Закортіло": на Львівщині ухилянт втік до Польщі, доки прикордонник вийшов у туалет

Київ • УНН

 • 50 перегляди

Суд у Львівській області оштрафував прикордонника на 17 000 грн за неналежне несення служби на пункті пропуску Шегині. Чоловік залишив пост для відвідування туалету, що дозволило громадянину України незаконно перетнути кордон до Польщі.

"Закортіло": на Львівщині ухилянт втік до Польщі, доки прикордонник вийшов у туалет

У Львівській області суд оштрафував прикордонника, який був у туалеті в той час, коли чоловік незаконно перетнув кордон до Польщі. Про це повідомляє УНН із посиланням на Єдиний держреєстр судових рішень.

Деталі

Прикордонника звинуватили у неналежних організації та несенні служби. Інцидент стався ще 20 серпня 2025 року на пункті пропуску Шегині.

Під час чергування прикордонник залишив робоче місце. У цей час один громадянин України незаконно перетнув державний кордон і втік до Польщі.

Під час несення служби у нього виникла фізіологічна потреба відлучитися для відвідування туалету, у зв`язку з чим він залишив місце несення служби на нетривалий час

- йдеться у матеріалах справи.

За інформацією ЗМІ, прикордонник просив суд суворо його не карати, врахувати, що на його утриманні перебувають троє дітей, а також його незадовільний стан здоров`я. У підсумку Феміда оштрафувала чоловіка на 17 000 грн і змусила сплатити судовий збір у розмірі 605,60 грн.

Нагадаємо

У вересні у Львівські області затримали п'ятьох прикордонників, які сприяли незаконному виїзду чоловіків призовного віку через один з пунктів пропуску.

Видалили інформацію про понад 500 ухилянтів: у Дніпрі судитимуть двох колишніх правоохоронців28.11.25, 11:24 • 3206 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоКримінал та НП
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Державний кордон України
Львівська область
Польща