Ножевые ранения двух военных ТЦК в Днепре: открыто производство
Киев • УНН
25 декабря в Днепре мужчина напал на двух военнослужащих ТЦК, нанеся им ножевые ранения. Полиция открыла уголовное производство по факту угрозы или насилия в отношении должностного лица.
Полиция открыла уголовное производство по факту ранения двух военнослужащих ТЦК в Днепре, сообщили в ГУНП в Днепропетровской области, пишет УНН.
Детали
Происшествие произошло около 14:40 25 декабря на улице Калиновой в Амур-Нижнеднепровском районе города Днепра.
"Во время проведения мероприятий оповещения мужчина совершил нападение на двух военнослужащих ТЦК, в результате чего они получили ножевые ранения. Пострадавших госпитализировали в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
С целью прекращения противоправных действий "один из военнослужащих произвел несколько предупредительных выстрелов в воздух".
"Нападавшего задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении.
По факту ранения военнослужащих следователи открыли уголовное производство по ч. 2, 3 ст. 350 (угроза или насилие в отношении должностного лица или гражданина, исполняющего общественный долг) Уголовного кодекса Украины
Продолжается досудебное расследование.
