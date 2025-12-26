$42.150.05
25 декабря, 16:14
Рождественские договоренности и поздравления для Трампа: Зеленский обсудил хорошие идеи для мира с Виткоффом и Кушнером
Эксклюзив
25 декабря, 10:58
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
25 декабря, 09:42
Плюсовая температура днем и слабые морозы ночью: какой погоды ждать украинцам на Новый годPhoto
25 декабря, 09:37
СБУ "поздравила" россиян с Рождеством: поражены нефтяные резервуары в порту темрюк и газоперерабатывающий завод в оренбургеPhotoVideo
Эксклюзив
25 декабря, 09:14
Снег возвращается, но лыжный сезон запоздал: какой будет погода в Карпатах на праздники и изменятся ли цены на жилье
25 декабря, 08:33
Российские атаки на энергетику в Рождественскую ночь оставили без света жителей в 4 областях, в Одесской области - аварийные отключения
25 декабря, 07:30
Рассекреченные стенограммы разговоров путина и Буша: кремль еще в 2000-х выступал против Украины в НАТО
Эксклюзив
24 декабря, 15:03
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
24 декабря, 14:30
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg
24 декабря, 14:18
Съемки китайскими спутниками территории Украины и удары рф по энергетике: Зеленский заявил о взаимосвязи
Ножевые ранения двух военных ТЦК в Днепре: открыто производство

Киев

 • 1052 просмотра

25 декабря в Днепре мужчина напал на двух военнослужащих ТЦК, нанеся им ножевые ранения. Полиция открыла уголовное производство по факту угрозы или насилия в отношении должностного лица.

Ножевые ранения двух военных ТЦК в Днепре: открыто производство

Полиция открыла уголовное производство по факту ранения двух военнослужащих ТЦК в Днепре, сообщили в ГУНП в Днепропетровской области, пишет УНН.

Детали

Происшествие произошло около 14:40 25 декабря на улице Калиновой в Амур-Нижнеднепровском районе города Днепра.

"Во время проведения мероприятий оповещения мужчина совершил нападение на двух военнослужащих ТЦК, в результате чего они получили ножевые ранения. Пострадавших госпитализировали в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

С целью прекращения противоправных действий "один из военнослужащих произвел несколько предупредительных выстрелов в воздух".

"Нападавшего задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении.

По факту ранения военнослужащих следователи открыли уголовное производство по ч. 2, 3 ст. 350 (угроза или насилие в отношении должностного лица или гражданина, исполняющего общественный долг) Уголовного кодекса Украины

- сообщили в полиции.

Продолжается досудебное расследование.

Мужчина ранил ножом двух военных ТЦК в Днепре: для его задержания открывали огонь в воздух25.12.25, 16:21 • 3022 просмотра

Юлия Шрамко

ОбществоКриминал и ЧП
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
ТЦК и СП
Национальная полиция Украины
Днепр