25 грудня, 16:14 • 15471 перегляди
Різдвяні домовленості і вітання для Трампа: Зеленський обговорив гарні ідеї для миру з Віткоффом та Кушнером
Ексклюзив
25 грудня, 10:58 • 56390 перегляди
Кількість скарг на лікування в одеській клініці "Одрекс" зростає: сайт StopOdrex став для людей останнім шансом на правду
Ексклюзив
25 грудня, 09:42 • 59405 перегляди
Плюсова температура вдень і слабкі морози вночі: якої погоди чекати українцям на Новий рікPhoto
25 грудня, 09:37 • 73749 перегляди
СБУ "привітала" росіян з Різдвом: уражено нафтові резервуари в порту темрюк і газопереробний завод в оренбурзіPhotoVideo
Ексклюзив
25 грудня, 09:14 • 36745 перегляди
Сніг повертається, але лижний сезон запізнився: якою буде погода в Карпатах на свята і чи зміняться ціни на житло
25 грудня, 08:33 • 27112 перегляди
російські атаки на енергетику у Різдвяну ніч залишили без світла жителів у 4 областях, на Одещині - аварійні відключення
25 грудня, 07:30 • 20558 перегляди
Розсекречені стенограми розмов путіна та Буша: кремль ще у 2000-х виступав проти України в НАТО
Ексклюзив
24 грудня, 15:03 • 66778 перегляди
Як не переїсти на Різдвяні свята: поради нутріціолога
24 грудня, 14:30 • 82981 перегляди
росія домагатиметься змін до останньої версії мирного плану, що розглядає як відправну точку - Bloomberg
24 грудня, 14:18 • 35887 перегляди
Зйомки китайськими супутниками території України та удари рф по енергетиці: Зеленський заявив про взаємозв'язок
Поранення ножем двох військових ТЦК у Дніпрі: відкрито провадження

Київ • УНН

 • 38 перегляди

25 грудня у Дніпрі чоловік напав на двох військовослужбовців ТЦК, завдавши їм ножових поранень. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом погрози або насильства щодо службової особи.

Поранення ножем двох військових ТЦК у Дніпрі: відкрито провадження

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом поранення двох військовослужбовців ТЦК у Дніпрі, повідомили у ГУНП у Дніпропетровській області, пише УНН.

Деталі

Подія сталася близько 14:40 25 грудня на вулиці Калиновій в Амур-Нижньодніпровському районі міста Дніпра.

"Під час проведення заходів оповіщення чоловік вчинив напад на двох військовослужбовців ТЦК, внаслідок чого вони отримали ножові поранення. Потерпілих госпіталізували до медичного закладу", - сказано у повідомленні.

З метою припинення протиправних дій "один із військовослужбовців здійснив кілька попереджувальних пострілів у повітря".

"Нападника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України", - ідеться у повідомленні.

За фактом поранення військовослужбовців слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2, 3 ст. 350 (погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обовʼязок) Кримінального кодексу України

- повідомили у поліції.

Триває досудове розслідування.

Чоловік поранив ножем двох військових ТЦК у Дніпрі: для його затримання відкривали вогонь у повітря25.12.25, 16:21 • 3016 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоКримінал та НП
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
ТЦК та СП
Національна поліція України
Дніпро (місто)