Поранення ножем двох військових ТЦК у Дніпрі: відкрито провадження
Київ • УНН
25 грудня у Дніпрі чоловік напав на двох військовослужбовців ТЦК, завдавши їм ножових поранень. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом погрози або насильства щодо службової особи.
Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом поранення двох військовослужбовців ТЦК у Дніпрі, повідомили у ГУНП у Дніпропетровській області, пише УНН.
Деталі
Подія сталася близько 14:40 25 грудня на вулиці Калиновій в Амур-Нижньодніпровському районі міста Дніпра.
"Під час проведення заходів оповіщення чоловік вчинив напад на двох військовослужбовців ТЦК, внаслідок чого вони отримали ножові поранення. Потерпілих госпіталізували до медичного закладу", - сказано у повідомленні.
З метою припинення протиправних дій "один із військовослужбовців здійснив кілька попереджувальних пострілів у повітря".
"Нападника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України", - ідеться у повідомленні.
За фактом поранення військовослужбовців слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2, 3 ст. 350 (погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обовʼязок) Кримінального кодексу України
Триває досудове розслідування.
