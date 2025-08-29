$41.260.06
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на бирже

Киев • УНН

 • 2262 просмотра

Авторская колонка от эксперта в сфере финансов Елены Соседки.

Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на бирже

В мире финансов и мире моды гораздо больше общего, чем кажется на первый взгляд. Представьте себе: биржа, брокеры, графики роста. А теперь замените акции на… сумки. Да, те самые, которые мы носим на плече, в которые складываем ключи от квартиры, кошелек, любимую помаду и другие маленькие женские тайны.

В сериале "Секс в большом городе" Кэрри Брэдшоу инвестировала в туфли "Manolo Blahnik", потому что "на Уолл-стрит нет таких процентов, как в хороших шпильках". А я, как финтех-эксперт и соосновательница первой в Украине финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions, женщина, которая не говорит себе "нет" в магазинах, скажу: настоящая модная инвестиция – это сумка. 

Итак, сегодня предлагаю разобраться, что и за сколько покупать, и что и за сколько продавать. Чтобы fashion-joys приносили не только удовольствие, но и финансовый рост. 

Hermès Birkin: заветное желание 

Если бы у сумок были собственные фондовые биржи по типу Nasdaq – Birkin на ней была бы Apple. Немного цифр: в 2024 году маленькая Birkin 25 в версии Sellier, в редких цветах и моделях, показала более 250% удержания стоимости. Теперь на примере для понимания: вы покупаете акцию за $10 и уже в следующем году продаете ее за $35. Неплохой прирост, как для сумки, правда?

Hermès Birkin 25 в версии Sellier, источник Pinterest
Hermès Birkin 25 в версии Sellier, источник Pinterest

Но здесь все не так просто, как кажется. Ведь в случае Hermès "купить акцию" нелегко. Политика бренда в том, что кнопки "добавить в корзину" не существует. Для покупки инвестиционной сумки нужна история покупок у бренда, отношения с консультантом и годы ожидания. В бутике новая Birkin 25 может стоить от €10 000 - €12 000, но для многих эта сумка остается миражом не из-за стоимости: свободно с полки сумка достается считанным счастливчикам. Поэтому появляются байеры и посредники, которые перепродают Birkin с наценкой – старт от €20 000 - €25 000.

Чтобы объяснить популярность высоколиквидного аксессуара, стоит вспомнить ее историю. Birkin появилась случайно в 1984 году. Тогда актриса и певица Джейн Биркин сидела в самолете рядом с главой Hermès Жаном-Луи Дюма и жаловалась, что все ее сумки слишком малы и непрактичны. Дюма буквально на салфетке нарисовал модель мечты для своей музы – вместительную, удобную и одновременно элегантную сумочку. Так родилась Birkin, которая за несколько десятилетий стала не просто аксессуаром, а символом статуса. Маркетологи Hermès умело поддерживают дефицит на эти сумки, выпуская их в ограниченном количестве. И именно этот искусственный дефицит делает их "золотом в мире моды".

Кстати, в июле 2025-го Sotheby’s в Париже продал первую сумку Birkin, принадлежавшую актрисе, за рекордные €8,6 млн. Такая стоимость экспоната обусловлена тем, что это не просто сумка – это символ рождения иконы, тот самый экземпляр, который Жан-Луи Дюма нарисовал на салфетке в самолете.

Kelly: младшая не менее амбициозная сестра

Еще одна инвестиционная красавица – Hermès Kelly. И если Birkin – это Apple, то Kelly – это Tesla: стремительный взлет, культовость и очередь на годы вперед. В 2024 году Mini Kelly II стабильно перепродавалась на $20 000 - $40 000 дороже ритейла, а среднее удержание стоимости достигало 150%. Это как если бы вы купили акцию за $10 и уже через год она превратилась в $25. Илон Маск бы точно позавидовал такой динамике.

Hermès Mini Kelly II, источник Pinterest
Hermès Mini Kelly II, источник Pinterest

Но, как и в случае с Birkin, все не так просто. Новая Kelly 25 в бутике может стоить €9 000 - €11 000, но приобрести ее в магазине – задача со звездочкой. Все то же самое, что и с Hermès Birkin: нужны годы покупок у бренда и хорошие отношения с консультантом. У байеров цена стартует уже от €18 000 - €22 000, а на вторичном рынке особо редкие цвета или тип кожи могут легко пересечь отметку в €35 000 - €40 000.

А теперь немного истории: модель была создана еще в 1930-х годах и изначально называлась Sac à dépêches – классическая сдержанная сумка с жестким каркасом. Настоящую славу ей принесла Грейс Келли, принцесса Монако. В 1956 году, во время беременности, она прикрыла сумкой округлый животик. СМИ быстро разнесли фото по всему миру, а сумка стала культовым аксессуаром. С тех пор модель официально стали называть Kelly.

Грейс Келли, 1956 год
Грейс Келли, 1956 год

Сегодня Kelly символизирует классическую элегантность и сдержанную роскошь. Если Birkin ассоциируется с "power woman", которая идет на переговоры, то Kelly – это о королевском спокойствии и вневременном стиле. Hermès так же выпускает Kelly в лимитированном количестве, и именно эта редкость, умноженная на легендарную историю, делает ее одним из самых ценных активов в мире моды.

Goyard Plumet: тихая революция

Но не Hermès единым. Ведь пока "киты" сохраняют стабильные инвестиционные позиции, Goyard тихо, но уверенно обгоняет легендарные бренды. По данным 2024 года, среднее удержание стоимости всего бренда достигло 104%. А маленькая сумка-клатч Plumet показала прирост в +139% и ведет себя, как биткоин в 2013-м: недооцененная, но уже пишет собственную историю.

Goyard Plumet, источник Pinterest
Goyard Plumet, источник Pinterest

В бутике Plumet стоит примерно €1,500 - €1,800, но купить ее тоже не так просто: Goyard не продает сумки онлайн и не тратится на рекламу. Есть лишь несколько флагманских магазинов в мире, и чтобы приобрести эту сумку, придется либо лететь в Париж или Милан, либо стать клиенткой "правильного" байера. На вторичном рынке цена Plumet легко переваливает за €3 000 - €4 000, а особые цвета могут стоить еще дороже. Более того, сумки Goyard не разделяются на гендеры – поэтому спрос на них высок как среди женщин, так и среди мужчин.

В такой финансовой прогрессии важна история бренда. Maison Goyard существует с 1853 года, он старше даже Louis Vuitton, но всегда оставался "тихим аристократом" мира роскоши. Его фирменный узор Y-образный принт chevron – узнаваемый, но без кричащих логотипов. Это бренд, который культивирует тайну вокруг себя. И именно эта закрытость создает ореол эксклюзивности.

Если Birkin – это золото, а Kelly – бриллианты, то Goyard Plumet – антикварная монета, которая неожиданно выросла в цене. Тайна вокруг бренда делает инвестицию интересной: спрос превышает предложение, цены растут, а обладатели сумки как будто говорят: "Я знаю что-то, чего вы пока не знаете".

Chanel Classic Flap: коронованный аксессуар

Конечно, моя колонка об инвестициях в сумки не была бы полноценной без Chanel Classic Flap. Это икона, которая десятилетиями символизирует статус, женственность и тот самый "французский шик". В 2024 году среднее удержание сумок Chanel составляло около 92%, но есть модели, которые держат цену почти как Hermès. Например, Single Flap в нейтральных цветах или редкие Top Handle-версии – они могут показывать удержание 100% и выше.

Chanel Classic Flap, источник Pinterest
Chanel Classic Flap, источник Pinterest

Чтобы понять масштаб, достаточно одного примера: в 2010 году Classic Flap стоила $2 850, а сегодня в бутике она уже стартует от €9 000 - €10 000 и ежегодно дорожает. Но в отличие от Hermès, сумку можно самостоятельно купить в магазине – хотя и с риском очереди и ограничений по количеству возможных покупок в год. У байеров цена немного выше – €11 000 - €13 000. А вот на вторичном рынке все зависит от деталей: состояние, кожа, цвет, год выпуска и даже серийный номер. В черном цвете с кожей caviar и золотой фурнитурой Classic Flap может перепродаваться даже выше ритейла, особенно если это винтажная версия Single Flap, которую уже давно не выпускают.

Здесь также важна история модели, которая восходит к 1955 году, когда Коко Шанель представила сумку 2.55 (названную по дате – февраль 1955). Это была революция: впервые женщина получила сумку с цепочкой, которую можно носить на плече, освободив руки. В 1980-х Карл Лагерфельд обновил ее, добавив узнаваемую застежку с логотипом CC, так родилась современная Classic Flap.

Coco Chanel 2.55 bag, источник Pinterest
Coco Chanel 2.55 bag, источник Pinterest

Сегодня Classic Flap – это как "королевская облигация" в мире сумок: не всегда показывает космический рост, но стабильно держит ценность. А в случае с винтажными или редкими версиями – может стать настоящим "джекпотом".

The Row Margaux: новая звезда

И последняя на сегодня, но точно не по моему рейтингу, любимица – The Row Margaux. Это сумка, которая буквально за несколько сезонов превратилась из "ниши для инсайдеров" в горячую инвестицию. В 2025 году она на вторичном рынке идет уже на 41% выше ритейла (в 2024 этот показатель был лишь около +15%). Это как стартап, который еще вчера никто не знал, а сегодня его уже имеют в портфелях все крупные венчурные фонды. В то же время у Margaux еще нет долгой истории перепродаж, учитывая, что в моем собственном списке топов для инвестиций – эта сумка самая молодая. Так что эти выводы пока предварительные.

The Row Margaux 15, источник Pinterest
The Row Margaux 15, источник Pinterest

В бутике Margaux 15 стоит около €4 600. На ресейле эта модель появляется в диапазоне €4 500 - €6 500, в зависимости от состояния, материала и цвета.

История здесь тоже интересна. The Row основали сестры-близнецы, актрисы Мэри-Кейт и Эшли Олсен в 2006 году. Их философия – "тихая роскошь": минимализм, качественные материалы, без кричащих логотипов. Сумка Margaux стала воплощением этого тренда и буквально символом после эпохи громких "ит-бэгов". Ее сравнивают с Birkin, только в современном ключе: то же ощущение статуса, но без демонстративности.

Впрочем, надо помнить: новые звезды – это всегда риск. Margaux еще слишком молода, чтобы понять, станет ли она "новой классикой" на десятилетия, как Kelly или Classic Flap. Есть и риск переплаты на волне ажиотажа: если тренд на quiet luxury иссякнет, цена может просесть.

Но пока что кривая роста напоминает график криптовалюты на пике: быстрый подъем, высокий интерес и ощущение, что ты покупаешь не просто сумку, а билет в закрытый клуб инсайдеров моды.

Вывод: капитал можно носить на плече

Сумка – это не только красивый и статусный аксессуар, но и ликвидность, и возможность сохранить и приумножить собственные деньги. Инвестировать в сумки – это как добавить в портфель немного "женского золота". Кто-то покупает слитки, кто-то крипту, а кто-то – Mini Kelly. И, знаете, иногда Kelly оказывается надежнее, чем новая криптомонета. 

Так что в следующий раз, когда будете стоять перед витриной Hermès, подумайте: возможно, это не просто покупка. А ваша новая акция, ваш персональный инвестиционный актив. И самое приятное в этом то, что, в отличие от биржевых бумаг, эту инвестицию можно "выгуливать". Хоть и не часто, чтобы не испортить ее состояние.

Елена Соседка

Лилия Подоляк

ЭкономикаЛайфхакипубликации
