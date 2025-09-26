Инвестиции в ценные бумаги, доступные каждому: советы от финтехэксперта Елены Соседки

Полномасштабная война и вызовы, которые она порождает для экономики, все больше побуждают украинцев к поиску источников дополнительного пассивного заработка, а также возможностей безопасно хранить свой капитал. Одним из них можно считать инвестиции в ценные бумаги, которые в последние годы набирают популярность среди украинцев. О том, как сделать первые шаги, какие инструменты выбрать и каких ошибок избегать, УНН расспросил у финтехэксперта и соучредителя Concord Fintech Solutions Елены Соседки.

Ранее наиболее популярным способом инвестиций была покупка недвижимости, но из-за частых обстрелов территории Украины российской армией количество желающих значительно сократилось – люди боятся вкладывать заработанное в квартиру, которую может разрушить очередная ракета. Поэтому популярностью пользуются альтернативные пути инвестирования – кто-то вкладывается в драгоценные камни, кто-то – в сумочки от кутюр, кто-то покупает недвижимость за границей, а кто-то хранит средства в криптовалюте.

Но что делать, если ваших сбережений недостаточно для покупки квартиры, вы не фанат золота или бриллиантов, а высокая волатильность цифровых активов пугает? Выходом здесь могут стать ценные бумаги.

Как начать инвестировать

Как рассказала финтехэксперт Елена Соседка, начинающим инвесторам стоит начать с наиболее понятных и прозрачных инструментов.

Облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) – это базовый инструмент для украинцев. Эти ценные бумаги гарантируются государством, имеют понятную доходность и четкие сроки погашения. Такие бумаги можно считать наименее рискованным вариантом для сохранения средств - отметила Соседка.

Приобрести ОВГЗ в Украине можно через банки или через лицензированных брокеров. Кроме того, государственные ценные бумаги можно купить через мобильные приложения, например "Дію" или приложения банков. Номинал одной облигации - 1000 гривен. Но банки и брокеры обычно устанавливают свой "порог входа" - от нескольких десятков тысяч гривен. Через мобильные приложения можно приобрести значительно меньшие объемы - от нескольких тысяч гривен.

Ставка доходности ОВГЗ составляет примерно 15–20% годовых в гривне. Здесь следует понимать, чем дольше их срок – тем выше будут доходы. В иностранной валюте прибыльность будет ниже – около 3–5% годовых.

Еще одним вариантом могут быть инвестиции в корпоративные облигации украинских компаний. Однако в этом случае, по словам финтехэксперта, нужно тщательно оценивать финансовое состояние эмитента, чтобы не потерять сбережения.

Более сложным, но перспективным инструментом является покупка акций.

В Украине этот рынок пока развит слабо, поэтому значительная часть внимания инвесторов направлена на ценные бумаги иностранных компаний - отметила Елена Соседка.

Из-за того, что украинский фондовый рынок пока малоразвит, ликвидность такой инвестиции остается низкой. Здесь доходность зависит от роста стоимости акций и дивидендов. К тому же, не следует забывать о значительных рисках, связанных с работой бизнеса в условиях войны.

Инвестиции в мировые компании

Украинское законодательство позволяет гражданам инвестировать за границу, например, через открытие счетов у международных брокеров или через сервисы, которые предоставляют доступ к иностранным биржам. Однако, по словам финтехэксперта, сейчас действуют ограничения валютного регулирования. В случае выбора такого инструмента, по ее словам, особое внимание необходимо уделить тщательному выбору посредников.

Так, украинцы могут инвестировать в акции глобальных гигантов, например, Apple, Tesla, Microsoft, Google, фонды ETF. Но важно пользоваться только лицензированными брокерами, которые гарантируют сохранность активов и прозрачные условия сотрудничества - подчеркнула Елена Соседка.

Среднегодовая доходность S&P 500 или 500 крупнейших американских компаний составляет около 8–10% в долларах при условии долгосрочных инвестиций на более чем 10 лет. Акции отдельных компаний, например, Apple, Tesla, Nvidia, могут демонстрировать значительно более высокий рост, но и имеют большие риски. Ведь такие компании более зависимы не только от спроса, которым пользуются их продукты, но и от восприятия или невосприятия новинок, которые они предлагают рынку.

ETF или биржевые фонды, которые отражают индексы или секторы, позволяют получить более стабильную среднюю доходность – 6-9% в долларах.

Финтехэксперт отметила, что инвестиции в международные инструменты позволяют не только диверсифицировать портфель, но и почувствовать себя частью глобальной экономики. Ведь, покупая акции известных компаний, инвестор фактически становится их совладельцем, что создает ощущение причастности к международным рынкам и трендам.

Однако в этом случае следует помнить о налоговых обязательствах и валютных рисках. В случае государственных служащих наличие в собственности акций должно быть задекларировано.

Кроме того, следует помнить, что стоимость акций зависит не только от их котировок, но и от валютного курса. Даже если акция растет в цене, значительное обесценивание гривны или колебания валют могут повлиять на реальную прибыль или убыток.

Как выбрать, во что инвестировать

Самый главный совет – не вкладывать все деньги в один актив. Различные инструменты снижают риски потери средств.

Формируя портфель ценных бумаг, я бы советовала сочетать несколько категорий: низкорисковые ОВГЗ, среднерисковые корпоративные бумаги и долю более динамичных инструментов – акций или ETF. Такая диверсификация позволит сбалансировать доходность и безопасность - отметила Елена Соседка.

Кроме того, стоит определиться с собственными целями, например, будет ли инвестиция долгосрочной. Если деньги могут понадобиться уже через год-два, лучше делать ставку на более стабильные инструменты, если же через пять и более лет, то доля акций в портфеле может быть большей.

В то же время, по словам Елены Соседки, на сегодня есть современные решения для инвесторов-новичков, а также желающих сразу диверсифицировать риски. Некоторые биржи и брокеры предлагают инвестировать в готовые портфели акций, которые еще называют "тематические корзины", которые можно приобрести даже на небольшие суммы. Вместо того, чтобы вкладывать все сбережения в одну компанию, средства распределяются между десятками или сотнями ценных бумаг разных компаний.

Это довольно удобный способ "попробовать рынок" без необходимости тратить много времени на отбор каждой акции отдельно. К тому же, если акции одной компании "просядут" в цене, то это компенсируется ростом прибыльности других - пояснила Елена Соседка.

Обычно минимальный порог покупки стартует от нескольких десятков долларов, а в отдельных сервисах – от 10-20 долларов, что делает такие инвестиции доступными практически для каждого и является хорошим вариантом, чтобы попробовать инвестировать.

Доходность такой инвестиции зависит от выбранного сектора, в котором работают компании, входящие в "тематическую корзину" - технологии, компании, работающие в сфере возобновляемых источников энергии, фармацевтика и т.д. Они колеблются обычно в пределах 5-15% годовых, иногда ниже.

Какие риски существуют

Любые инвестиции всегда связаны с риском потери средств, и ценные бумаги – не исключение. Это может быть падение стоимости акций, дефолт компании или валютные колебания.

Ни один инструмент для инвестиций не дает абсолютных гарантий. Поэтому главный предохранитель – это диверсификация и понимание того, во что именно вы вкладываете. Не стоит покупать акции компании только потому, что она на слуху. Сперва нужно разобраться в ее бизнес-модели и перспективах рынка. Кроме того, важно отслеживать новости относительно компании, которую вы выбрали, чтобы вовремя отреагировать на потенциальный кризис и не потерять свои сбережения - подчеркивает Елена Соседка.

По ее словам, лучше всего при любом инвестировании руководствоваться принципом: вкладывать только те деньги, которые вы готовы потерять без критических для вас последствий.

Как выбрать биржу и брокера

Если с ОВГЗ все понятно, то для доступа к акциям иностранных компаний нужен надежный брокер. При его выборе следует обращать внимание на наличие лицензии в стране регистрации, прозрачность его тарифной политики, удобный и понятный интерфейс в пользовании и наличие поддержки клиентов. Крупные международные биржи, такие как NYSE, NASDAQ, LSE, обеспечивают наибольшую ликвидность и защиту для инвесторов, ведь имеют годами проверенную репутацию.

Важно проверять, входит ли брокер в международные системы страхования инвесторов. Ведь это гарантирует, что в будущем, в случае проблем с компанией, ваши активы не исчезнут - советует финтехэксперт.

Поэтому инвестиции в ценные бумаги это не только возможность сохранить сбережения, но и шанс создать финансовую подушку и обеспечить будущее. Но этот процесс инвестирования требует взвешенного подхода.