$41.410.03
48.660.14
ukenru
Эксклюзив
05:30 • 3874 просмотра
Инвестиции в ценные бумаги, доступные каждому: советы от финтехэксперта Елены Соседки
25 сентября, 17:19 • 17047 просмотра
В Украине планируют увеличить зарплаты медикам на территориях активных и возможных боевых действий: сколько будут получать
25 сентября, 16:17 • 30396 просмотра
Правительство поручило подготовить мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
25 сентября, 10:41 • 28818 просмотра
Трамп разрешил Украине наносить удары по объектам РФ в случае атаки на украинскую энергетику - Зеленский
25 сентября, 10:24 • 62802 просмотра
Блокировка журналистских расследований или расширение прав человека: разбор скандального законопроекта
25 сентября, 06:48 • 40900 просмотра
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2025 год до 2,5%
Эксклюзив
25 сентября, 06:09 • 61180 просмотра
Метро на Троещину: КГГА сообщила о разработке документации и сроках начала работ
24 сентября, 18:42 • 59882 просмотра
Панама отменила регистрацию более двухсот российских танкеров
24 сентября, 14:27 • 77871 просмотра
Соглашение о недрах: Минэкономики назвало главную задачу совместного с США Фонда
Эксклюзив
24 сентября, 13:04 • 56231 просмотра
Не только Польша, но и Франция и Великобритания: эксперт рассказал, насколько далеко рф может бить по Европе "шахедами"
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+7°
1.4м/с
73%
764мм
Популярные новости
В Белом доме называли резкую "атаку" Трампа на россию "переговорной тактикой" - WP25 сентября, 20:15 • 9950 просмотра
СБУ задержала агента, которая помогала РФ готовить новое наступление на Харьковскую область25 сентября, 20:42 • 2502 просмотра
В Киеве мужчина изнасиловал 7-летнюю девочку и снял это на видеоPhoto01:05 • 13852 просмотра
МАГАТЭ зафиксировало сбитие российского БПЛА возле Южно-Украинской АЭС02:59 • 13478 просмотра
Украина стремится завершить войну в этом году, несмотря на затягивание конфликта Россией - СибигаPhoto03:46 • 8460 просмотра
публикации
Инвестиции в ценные бумаги, доступные каждому: советы от финтехэксперта Елены Соседки
Эксклюзив
05:30 • 3874 просмотра
Украинцы выбирают более дешевые аналоги: как политика высоких цен "Дарницы" ослабляет ее позиции на фармрынкеPhoto25 сентября, 14:30 • 21338 просмотра
Осеннее наслаждение: топ рецептов невероятных сезонных суповPhoto25 сентября, 11:57 • 27893 просмотра
Осенние каникулы в 2025 году в Украине: когда начнутся и от чего это зависит25 сентября, 10:50 • 35479 просмотра
Блокировка журналистских расследований или расширение прав человека: разбор скандального законопроекта25 сентября, 10:24 • 62802 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Андрей Сибига
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Рафаэль Гросси
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Нью-Йорк
Франция
Реклама
УНН Lite
Финал анимационной трилогии о Человеке-пауке перенес релиз на неделю25 сентября, 10:47 • 24280 просмотра
Поддельные куклы Labubu составили 90% контрафактных игрушек в Великобритании25 сентября, 06:17 • 32578 просмотра
HBO Max объявил о выходе на украинский рынок: какие условия23 сентября, 12:00 • 66058 просмотра
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto22 сентября, 11:26 • 123890 просмотра
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США22 сентября, 10:56 • 82044 просмотра
Актуальное
МиГ-31
Сухой Су-30
ТикТок
Вашингтон Пост
Saab JAS 39 Gripen

Инвестиции в ценные бумаги, доступные каждому: советы от финтехэксперта Елены Соседки

Киев • УНН

 • 3886 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала об инвестициях в ценные бумаги как способе сохранения капитала в условиях войны. Она объяснила, как сделать первые шаги, какие инструменты выбрать и каких ошибок избегать, а также подчеркнула важность диверсификации портфеля.

Инвестиции в ценные бумаги, доступные каждому: советы от финтехэксперта Елены Соседки

Полномасштабная война и вызовы, которые она порождает для экономики, все больше побуждают украинцев к поиску источников дополнительного пассивного заработка, а также возможностей безопасно хранить свой капитал. Одним из них можно считать инвестиции в ценные бумаги, которые в последние годы набирают популярность среди украинцев. О том, как сделать первые шаги, какие инструменты выбрать и каких ошибок избегать, УНН расспросил у финтехэксперта и соучредителя Concord Fintech Solutions Елены Соседки.

Ранее наиболее популярным способом инвестиций была покупка недвижимости, но из-за частых обстрелов территории Украины российской армией количество желающих значительно сократилось – люди боятся вкладывать заработанное в квартиру, которую может разрушить очередная ракета. Поэтому популярностью пользуются альтернативные пути инвестирования – кто-то вкладывается в драгоценные камни, кто-то – в сумочки от кутюр, кто-то покупает недвижимость за границей, а кто-то хранит средства в криптовалюте.

Но что делать, если ваших сбережений недостаточно для покупки квартиры, вы не фанат золота или бриллиантов, а высокая волатильность цифровых активов пугает? Выходом здесь могут стать ценные бумаги.

Как начать инвестировать

Как рассказала финтехэксперт Елена Соседка, начинающим инвесторам стоит начать с наиболее понятных и прозрачных инструментов.

Облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) – это базовый инструмент для украинцев. Эти ценные бумаги гарантируются государством, имеют понятную доходность и четкие сроки погашения. Такие бумаги можно считать наименее рискованным вариантом для сохранения средств

- отметила Соседка.

Приобрести ОВГЗ в Украине можно через банки или через лицензированных брокеров. Кроме того, государственные ценные бумаги можно купить через мобильные приложения, например "Дію" или приложения банков. Номинал одной облигации - 1000 гривен. Но банки и брокеры обычно устанавливают свой "порог входа" - от нескольких десятков тысяч гривен. Через мобильные приложения можно приобрести значительно меньшие объемы - от нескольких тысяч гривен.

Ставка доходности ОВГЗ составляет примерно 15–20% годовых в гривне. Здесь следует понимать, чем дольше их срок – тем выше будут доходы. В иностранной валюте прибыльность будет ниже – около 3–5% годовых.

Еще одним вариантом могут быть инвестиции в корпоративные облигации украинских компаний. Однако в этом случае, по словам финтехэксперта, нужно тщательно оценивать финансовое состояние эмитента, чтобы не потерять сбережения.

Более сложным, но перспективным инструментом является покупка акций.

В Украине этот рынок пока развит слабо, поэтому значительная часть внимания инвесторов направлена на ценные бумаги иностранных компаний

- отметила Елена Соседка.

Из-за того, что украинский фондовый рынок пока малоразвит, ликвидность такой инвестиции остается низкой. Здесь доходность зависит от роста стоимости акций и дивидендов. К тому же, не следует забывать о значительных рисках, связанных с работой бизнеса в условиях войны.

Инвестиции в мировые компании

Украинское законодательство позволяет гражданам инвестировать за границу, например, через открытие счетов у международных брокеров или через сервисы, которые предоставляют доступ к иностранным биржам. Однако, по словам финтехэксперта, сейчас действуют ограничения валютного регулирования. В случае выбора такого инструмента, по ее словам, особое внимание необходимо уделить тщательному выбору посредников.

Так, украинцы могут инвестировать в акции глобальных гигантов, например, Apple, Tesla, Microsoft, Google, фонды ETF. Но важно пользоваться только лицензированными брокерами, которые гарантируют сохранность активов и прозрачные условия сотрудничества

- подчеркнула Елена Соседка.

Среднегодовая доходность S&P 500 или 500 крупнейших американских компаний составляет около 8–10% в долларах при условии долгосрочных инвестиций на более чем 10 лет. Акции отдельных компаний, например, Apple, Tesla, Nvidia, могут демонстрировать значительно более высокий рост, но и имеют большие риски. Ведь такие компании более зависимы не только от спроса, которым пользуются их продукты, но и от восприятия или невосприятия новинок, которые они предлагают рынку.

ETF или биржевые фонды, которые отражают индексы или секторы, позволяют получить более стабильную среднюю доходность – 6-9% в долларах.

Финтехэксперт отметила, что инвестиции в международные инструменты позволяют не только диверсифицировать портфель, но и почувствовать себя частью глобальной экономики. Ведь, покупая акции известных компаний, инвестор фактически становится их совладельцем, что создает ощущение причастности к международным рынкам и трендам.

Однако в этом случае следует помнить о налоговых обязательствах и валютных рисках. В случае государственных служащих наличие в собственности акций должно быть задекларировано.

Кроме того, следует помнить, что стоимость акций зависит не только от их котировок, но и от валютного курса. Даже если акция растет в цене, значительное обесценивание гривны или колебания валют могут повлиять на реальную прибыль или убыток.

Как выбрать, во что инвестировать

Самый главный совет – не вкладывать все деньги в один актив. Различные инструменты снижают риски потери средств.

Формируя портфель ценных бумаг, я бы советовала сочетать несколько категорий: низкорисковые ОВГЗ, среднерисковые корпоративные бумаги и долю более динамичных инструментов – акций или ETF. Такая диверсификация позволит сбалансировать доходность и безопасность

- отметила Елена Соседка.

Кроме того, стоит определиться с собственными целями, например, будет ли инвестиция долгосрочной. Если деньги могут понадобиться уже через год-два, лучше делать ставку на более стабильные инструменты, если же через пять и более лет, то доля акций в портфеле может быть большей.

В то же время, по словам Елены Соседки, на сегодня есть современные решения для инвесторов-новичков, а также желающих сразу диверсифицировать риски. Некоторые биржи и брокеры предлагают инвестировать в готовые портфели акций, которые еще называют "тематические корзины", которые можно приобрести даже на небольшие суммы. Вместо того, чтобы вкладывать все сбережения в одну компанию, средства распределяются между десятками или сотнями ценных бумаг разных компаний.

Это довольно удобный способ "попробовать рынок" без необходимости тратить много времени на отбор каждой акции отдельно. К тому же, если акции одной компании "просядут" в цене, то это компенсируется ростом прибыльности других

- пояснила Елена Соседка.

Обычно минимальный порог покупки стартует от нескольких десятков долларов, а в отдельных сервисах – от 10-20 долларов, что делает такие инвестиции доступными практически для каждого и является хорошим вариантом, чтобы попробовать инвестировать.

Доходность такой инвестиции зависит от выбранного сектора, в котором работают компании, входящие в "тематическую корзину" - технологии, компании, работающие в сфере возобновляемых источников энергии, фармацевтика и т.д. Они колеблются обычно в пределах 5-15% годовых, иногда ниже.

Какие риски существуют

Любые инвестиции всегда связаны с риском потери средств, и ценные бумаги – не исключение. Это может быть падение стоимости акций, дефолт компании или валютные колебания.

Ни один инструмент для инвестиций не дает абсолютных гарантий. Поэтому главный предохранитель – это диверсификация и понимание того, во что именно вы вкладываете. Не стоит покупать акции компании только потому, что она на слуху. Сперва нужно разобраться в ее бизнес-модели и перспективах рынка. Кроме того, важно отслеживать новости относительно компании, которую вы выбрали, чтобы вовремя отреагировать на потенциальный кризис и не потерять свои сбережения

- подчеркивает Елена Соседка.

По ее словам, лучше всего при любом инвестировании руководствоваться принципом: вкладывать только те деньги, которые вы готовы потерять без критических для вас последствий.

Как выбрать биржу и брокера

Если с ОВГЗ все понятно, то для доступа к акциям иностранных компаний нужен надежный брокер. При его выборе следует обращать внимание на наличие лицензии в стране регистрации, прозрачность его тарифной политики, удобный и понятный интерфейс в пользовании и наличие поддержки клиентов. Крупные международные биржи, такие как NYSE, NASDAQ, LSE, обеспечивают наибольшую ликвидность и защиту для инвесторов, ведь имеют годами проверенную репутацию.

Важно проверять, входит ли брокер в международные системы страхования инвесторов. Ведь это гарантирует, что в будущем, в случае проблем с компанией, ваши активы не исчезнут

- советует финтехэксперт.

Поэтому инвестиции в ценные бумаги это не только возможность сохранить сбережения, но и шанс создать финансовую подушку и обеспечить будущее. Но этот процесс инвестирования требует взвешенного подхода.

Первый шаг инвестора – это не покупка акций, а формирование собственной стратегии. У вас должно быть четкое понимание целей, сроков и уровня риска, который вы готовы принять. Тогда инвестиции перестанут быть азартной игрой и превратятся в реальный инструмент финансовой свободы. Инвестирование – это не только о деньгах, это об ответственности за собственное будущее

- отметила Елена Соседка.

Лилия Подоляк

ЭкономикапубликацииФинансы
Конкорд Банк
Елена Соседка
Nasdaq
Тесла, Инк.
Украина
Майкрософт
Apple Inc.
Google