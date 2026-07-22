ЕС усиливает давление на российский теневой флот, задержан танкер - Каллас
Киев • УНН
20 июля в рамках операции EUNAVFOR MED IRINI задержан танкер MV SOUTH STAR, который подозревают в плавании под фальшивым флагом. Государства-члены ЕС одобрили операцию EUNAVFOR ATALANTA для проверки флагов на судах российского теневого флота.
Европейский Союз усиливает давление на российский "теневой флот". Об этом написала в соцсети "Х" Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, передает УНН.
Детали
Она отметила, что 20 июля в рамках операции EUNAVFOR MED #IRINI был задержан танкер MV SOUTH STAR, который подозревают в плавании под фальшивым флагом с нарушением международного морского права.
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В то же время государства-члены ЕС на этой неделе дали "зеленый свет" операции EUNAVFOR ATALANTA с целью проверки флага на судах, подозреваемых в принадлежности к российскому "теневому флоту", аналогично тому, как это делает операция EUNAVFOR MED #IRINI.
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