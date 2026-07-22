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ЕС усиливает давление на российский теневой флот, задержан танкер - Каллас

Киев • УНН

 • 1742 просмотра

20 июля в рамках операции EUNAVFOR MED IRINI задержан танкер MV SOUTH STAR, который подозревают в плавании под фальшивым флагом. Государства-члены ЕС одобрили операцию EUNAVFOR ATALANTA для проверки флагов на судах российского теневого флота.

ЕС усиливает давление на российский теневой флот, задержан танкер - Каллас
Фото: x.com/kajakallas

Европейский Союз усиливает давление на российский "теневой флот". Об этом написала в соцсети "Х" Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, передает УНН.

Детали

Она отметила, что 20 июля в рамках операции EUNAVFOR MED #IRINI был задержан танкер MV SOUTH STAR, который подозревают в плавании под фальшивым флагом с нарушением международного морского права.

Каждое незаконное путешествие помогает поддерживать военную машину россии. Мы подкрепляем наши санкции действиями на море

 - говорится в сообщении Каллас.

В то же время государства-члены ЕС на этой неделе дали "зеленый свет" операции EUNAVFOR ATALANTA с целью проверки флага на судах, подозреваемых в принадлежности к российскому "теневому флоту", аналогично тому, как это делает операция EUNAVFOR MED #IRINI.

Это решение еще больше затягивает петлю на российском "теневом" флоте

- отметила Каллас.

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Евгений Устименко

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