Начальника Николаевского областного ТЦК задержали за взятку в 15 тыс. долларов — Генпрокурор

Сегодня при получении неправомерной выгоды задержан начальник Николаевского областного ТЦК и СП, готовится уведомление о подозрении. Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, передает УНН.

Детали

По данным следствия, должностное лицо получило 10 тысяч долларов за непринятие мобилизационных мер в отношении трех военнообязанных, снятие их с розыска в системе "Оберіг" и создание условий для дальнейшего беспрепятственного бронирования по месту работы.

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Генпрокурор добавил, что ранее в рамках этого же производства было задокументировано получение им еще 5 тысяч долларов. За эти средства он должен был не допустить направления мобилизованного мужчины в воинскую часть и вернуть его на повторное прохождение военно-врачебной комиссии. Всего задокументировано получение 15 тысяч долларов неправомерной выгоды.

Должностное лицо задержано в порядке статьи 208 УПК Украины. Проводятся обыски по месту его службы и жительства, а также другие первоочередные следственные действия. Готовится уведомление о подозрении по факту получения неправомерной выгоды. Прокуратура будет ходатайствовать о содержании подозреваемого под стражей и отстранении его от должности. Работаем дальше - резюмировал Кравченко.

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