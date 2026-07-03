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Топливный шок: цены на бензин в России выросли на 20% за год - СЗР

Киев • УНН

 • 142 просмотра

Служба внешней разведки Украины сообщает, что доставка импортных товаров в РФ подорожала на 20% из-за топливного кризиса. Также россияне выносят наличные из банков со скоростью 13 млрд рублей в день.

Топливный шок: цены на бензин в России выросли на 20% за год - СЗР

Рост цен на бензин в России достиг 20% за год. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины (СВР), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что доставка импортных товаров в РФ подорожала на 20% из-за топливного кризиса и роста тарифов на морские и железнодорожные перевозки.

Россияне выносят наличные из банков со скоростью 13 миллиардов рублей в день. За последний год более трети российских потребителей сократили количество туристических поездок. В 2025 году в структуре валового внешнего долга Беларуси доля российского рубля превысила 40%

- говорится в сообщении.

В СВР резюмируют, что всплеск нефтяных доходов, который пережила российская экономика после начала войны в Иране, окончательно сошел на нет.

Напомним

По информации Reuters, Россия начала морской импорт бензина из Индии для решения проблемы дефицита, вызванного украинскими атаками.

В россии скрывают топливный кризис, пока водители стоят в километровых очередях - ЦПД02.07.26, 13:29 • 3662 просмотра

Вадим Хлюдзинский

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