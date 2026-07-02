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В россии скрывают топливный кризис, пока водители стоят в километровых очередях - ЦПД

Киев • УНН

 • 1590 просмотра

В рф из-за топливного кризиса образовались километровые очереди на АЗС. Власти призывают не драматизировать, обвиняя водителей в панических закупках.

В россии скрывают топливный кризис, пока водители стоят в километровых очередях - ЦПД

В россии представители власти пытаются объяснить дефицит топлива логистикой, а россиян призывают не преувеличивать проблему, тогда как в стране фиксируют большие очереди на автозаправочных станциях. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, передает УНН.

Детали

На фоне топливного кризиса в россии представители власти и пропагандистская машина включили режим тотального газлайтинга собственного населения. Вместо признания очевидного - проблемы с топливом являются прямым следствием развязанной кремлем войны - россиянам предлагают не верить собственным глазам и винить во всем самих себя

- говорится в сообщении ЦПД.

По имеющимся данным, спикер совета федерации рф валентина матвиенко призвала граждан "не драматизировать" проблему с топливом, а вице-премьер рф александр новак объяснил ситуацию "проблемами с логистикой".

В то же время ключевые российские пропагандистские телеканалы в вечерних выпусках новостей вообще не упоминали о километровых очередях на автозаправочных станциях.

Кроме того, российские медиа фиксируют активность кремлеботов в социальных сетях, которые массово обвиняют самих водителей в дефиците топлива, который якобы возник из-за "панической скупки".

Поскольку пропаганда совершенно оторвана от реальности, рядовой россиянин пытается сам устанавливать какие-то причинно-следственные связи, и в конце концов начинает "что-то подозревать": количество запросов "когда закончится сво" в "яндексе" установило исторический максимум. Связь между пустым баком и затяжной войной становится очевидной для россиян. Однако они до сих пор задают неправильные вопросы. путин может прекратить войну в любой момент, и пока он отказывается это делать, проблемы внутри страны будут только множиться

- сообщили в Центре противодействия дезинформации.

Напомним

Во многих регионах россии углубляется дефицит бензина и дизельного топлива. Водители жалуются на критическую нехватку и записывают обращения к путину.

Алла Киосак

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