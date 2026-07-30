Индия ищет замену подсолнечному маслу из-за перебоев с поставками из Черного моря

Индия, крупнейший в мире импортер подсолнечного масла, увеличивает закупки альтернативных растительных масел из-за перебоев с поставками из региона Черного моря. Причиной стали задержки экспорта из России и Украины, а также слабый собственный урожай из-за недостаточных муссонных дождей, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По словам трейдеров, поставки подсолнечного масла задерживаются до 60 дней, а цены растут. Из-за этого индийские компании активнее закупают продукцию из Аргентины, а также наращивают импорт пальмового, соевого и рапсового масла.

Директор MK Agrotech Маннан Хан сообщил, что компания уже получает половину подсолнечного масла из Аргентины и постепенно увеличивает закупки рапсового масла из Австралии.

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По данным Министерства сельского хозяйства США, в прошлом сезоне на Россию и Украину приходилось 63% мирового экспорта подсолнечного масла. Из-за перебоев с поставками индекс цен на этот продукт в Индии в этом месяце вырос на 6%.

В то же время в Индии ожидают увеличения импорта пальмового и соевого масла, поскольку посевы собственных масличных культур отстают от графика из-за недостаточного количества осадков.

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