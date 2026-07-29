После затопления судна GOLDEN LEO у Одессы загрязнения нефтепродуктами не обнаружено - ОВА

В Одесской области не обнаружено признаков загрязнения морской акватории нефтепродуктами после того, как у берегов Одессы затонуло атакованное рф судно GOLDEN LEO, мониторинг продолжается. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.

Детали

Как сообщил Кипер, все профильные службы и научные учреждения продолжают постоянный мониторинг акватории Черного моря и готовы оперативно реагировать на любые изменения ситуации.

Также определен механизм оперативного привлечения, в случае необходимости, необходимых средств реагирования, в частности сорбентов и специализированной техники.

По результатам анализа спутниковых материалов местоположение затонувшего судна установлено. По состоянию на 29 июля 2026 года признаков загрязнения морской акватории нефтепродуктами не обнаружено. Мониторинг продолжается. Ситуация находится на постоянном контроле - резюмировал Кипер.

В Одесской области ввели мониторинг акватории Черного моря после того, как под воду ушло атакованное рф судно Golden Leo