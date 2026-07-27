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В Одесской области ввели мониторинг акватории Черного моря после того, как под воду ушло атакованное рф судно Golden Leo

Киев • УНН

 • 1828 просмотра

В Одесской области ввели постоянный мониторинг акватории Черного моря после затопления судна с кукурузой в результате российской атаки. Контроль усилен из-за возможной утечки горюче-смазочных материалов.

В Одесской области ввели мониторинг акватории Черного моря после того, как под воду ушло атакованное рф судно Golden Leo

После того как у побережья Одессы затонуло судно, в области ввели мониторинг акватории Черного моря для оценки возможного влияния инцидента на окружающую среду и безопасность судоходства. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.

Контекст

19 июля иностранное торговое судно с грузом кукурузы подверглось циничной российской атаке при выходе из порта Одесской области. В результате вражеского удара сухогруз получил значительные повреждения, потерял мореходное состояние и 26 июля затонул примерно в 5 морских милях от побережья Одессы. К сожалению, в результате атаки погибло 10 человек.

В связи с этим в Одесской областной государственной (военной) администрации состоялось внеочередное заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.  В настоящее время введен постоянный мониторинг акватории Черного моря для оценки возможного влияния инцидента на окружающую среду и безопасность судоходства. Особое внимание уделено контролю за возможной утечкой горюче-смазочных материалов в окружающую природную среду 

- сообщил Кипер.

По его словам, территориальным общинам вдоль побережья Черного моря поручено осуществлять постоянный мониторинг состояния акватории. Также уточнены имеющиеся ресурсы для оперативного реагирования при возникновении даже незначительных проявлений загрязнения. Все необходимые силы и средства будут незамедлительно задействованы для их локализации и ликвидации.

Одесская областная государственная (военная) администрация, Администрация морских портов Украины и Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям продолжают координировать работу всех ответственных служб. Ситуация находится на постоянном контроле 

- резюмировал глава Одесской ОВА.

Антонина Туманова

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