В Черном море в результате атаки рф поражено гражданское судно под флагом Либерии, зафиксировано задымление - ОВА

рф снова атаковала Одесскую область, в акватории Черного моря поражено гражданское судно под флагом Либерии. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.

В результате очередной циничной атаки врага в акватории Черного моря поражено гражданское судно под флагом Либерии, которое находилось на рейде без экипажа и груза - сообщил Кипер.

По его словам, этот корабль ранее уже дважды получал повреждения в результате российских атак. Сейчас зафиксировано задымление судна. Окончательные последствия атаки уточняются.

Такие удары в очередной раз демонстрируют сознательное пренебрежение рф нормами международного права и ее целенаправленные попытки сорвать работу украинского морского коридора - резюмировал Кипер.

В Одесской области ввели мониторинг акватории Черного моря после того, как под воду ушло атакованное рф судно Golden Leo