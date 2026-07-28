В Черном море в результате атаки рф поражено гражданское судно под флагом Либерии, зафиксировано задымление - ОВА
Киев • УНН
Россияне поразили гражданское судно под флагом Либерии в акватории Черного моря, которое было без экипажа и груза. Корабль ранее дважды получал повреждения в результате российских атак.
рф снова атаковала Одесскую область, в акватории Черного моря поражено гражданское судно под флагом Либерии. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.
В результате очередной циничной атаки врага в акватории Черного моря поражено гражданское судно под флагом Либерии, которое находилось на рейде без экипажа и груза
По его словам, этот корабль ранее уже дважды получал повреждения в результате российских атак. Сейчас зафиксировано задымление судна. Окончательные последствия атаки уточняются.
Такие удары в очередной раз демонстрируют сознательное пренебрежение рф нормами международного права и ее целенаправленные попытки сорвать работу украинского морского коридора
В Одесской области ввели мониторинг акватории Черного моря после того, как под воду ушло атакованное рф судно Golden Leo27.07.26, 20:58 • 5442 просмотра