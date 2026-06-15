Президент Еврокомиссии поприветствовала договоренности США и Ирана и призвала открыть Ормузский пролив
Киев • УНН
Фон дер Ляйен поприветствовала соглашение США и Ирана и призвала открыть Ормузский пролив. Также она подчеркнула важность прекращения огня в Ливане.
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен поприветствовала достижение договоренностей между Соединенными Штатами и Ираном и подчеркнула необходимость скорейшей реализации соглашения. Об этом она заявила перед началом саммита G7, передает УНН.
"Я приветствую соглашение, достигнутое между Соединенными Штатами и Ираном. Теперь главным приоритетом является его выполнение", – заявила фон дер Ляйен.
По ее словам, одним из первоочередных шагов должно стать восстановление судоходства через Ормузский пролив.
"Ормузский пролив должен быть открыт, а свобода навигации – полностью восстановлена. Это критически важно как для региональной стабильности, так и для мировой экономики", – подчеркнула она.
Президент Еврокомиссии также выразила надежду, что договоренности станут основой для более широких переговоров и будут способствовать прекращению иранских ядерной и баллистической программ.
Отдельно она подчеркнула, что прочный мир на Ближнем Востоке невозможен без прекращения боевых действий в Ливане.
"Не может быть прочного мира, пока Ливан остается охваченным войной. Мы призываем к подлинному прекращению огня и уважению суверенитета Ливана", – подчеркнула фон дер Ляйен.
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