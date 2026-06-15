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Президент Еврокомиссии поприветствовала договоренности США и Ирана и призвала открыть Ормузский пролив

Киев • УНН

 • 598 просмотра

Фон дер Ляйен поприветствовала соглашение США и Ирана и призвала открыть Ормузский пролив. Также она подчеркнула важность прекращения огня в Ливане.

Президент Еврокомиссии поприветствовала договоренности США и Ирана и призвала открыть Ормузский пролив

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен поприветствовала достижение договоренностей между Соединенными Штатами и Ираном и подчеркнула необходимость скорейшей реализации соглашения. Об этом она заявила перед началом саммита G7, передает УНН.

"Я приветствую соглашение, достигнутое между Соединенными Штатами и Ираном. Теперь главным приоритетом является его выполнение", – заявила фон дер Ляйен.

По ее словам, одним из первоочередных шагов должно стать восстановление судоходства через Ормузский пролив.

"Ормузский пролив должен быть открыт, а свобода навигации – полностью восстановлена. Это критически важно как для региональной стабильности, так и для мировой экономики", – подчеркнула она.

Президент Еврокомиссии также выразила надежду, что договоренности станут основой для более широких переговоров и будут способствовать прекращению иранских ядерной и баллистической программ.

Отдельно она подчеркнула, что прочный мир на Ближнем Востоке невозможен без прекращения боевых действий в Ливане.

"Не может быть прочного мира, пока Ливан остается охваченным войной. Мы призываем к подлинному прекращению огня и уважению суверенитета Ливана", – подчеркнула фон дер Ляйен.

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Добавим

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что суда начинают "свободно выходить" из Ормузского пролива.

Андрей Тимощенков

ПолитикаНовости Мира
Ядерное оружие
Выборы в США
Дипломатка
Европейская комиссия
Ливан
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Урсула фон дер Ляйен
Иран