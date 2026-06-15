После соглашения США и Ирана в Ливане интенсивность боев снизилась, но ситуация остается напряженной

Боевые действия на юге Ливана снизили интенсивность в понедельник после объявления соглашения между США и Ираном о прекращении более широкого конфликта, однако местные власти призвали перемещенных лиц не спешить возвращаться домой, а Израиль заявил, что не выведет свои войска из региона. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Как отмечает издание, Ливан подвергся самому смертоносному отголоску конфликта между США и Ираном: погибли почти 3 800 человек, а около 1,2 миллиона были вынуждены покинуть дома в результате израильского наступления против поддерживаемой Ираном "Хезболлы", которая открыла огонь по Израилю в поддержку Тегерана 2 марта.

Пакистан, ключевой посредник между Тегераном и Вашингтоном, объявил, что в начале понедельника по местному времени было достигнуто соглашение о "немедленном и постоянном прекращении военных операций на всех фронтах, включая Ливан".

Заявление принесло относительное затишье на юг Ливана, сообщили ливанские и иностранные источники безопасности.

Представитель "Хезболлы" заявил Reuters, что группировка не проводила никаких операций после объявления соглашения, добавив, что ее позиция относительно перемирия зависит от соблюдения его Израилем.

По его словам, "Хезболла" отвергает "свободу действий" Израиля в Ливане, а Иран отложил подписание соглашения с США, чтобы отследить соблюдение Израилем условий прекращения огня в Ливане.

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Источники безопасности сообщили, что Израиль значительно снизил интенсивность атак, однако в некоторых районах южного Ливана все еще фиксировали артиллерийский огонь, а над Бейрутом и его южными пригородами был слышен беспилотник.

"Хезболла" пока не предоставила официальных комментариев по поводу соглашения.

Израиль подтвердил, что войска остаются

В южном Ливане муниципальные советы призвали жителей воздержаться от возвращения домой. Военно-воздушные силы Израиля в течение последних трех месяцев интенсивно бомбили отдельные города, а некоторые районы вблизи границы остаются под контролем израильских войск.

Одна из переселенок, находящаяся в районе Хамра в Бейруте, заявила, что не планирует в ближайшее время возвращаться в свою деревню возле города Тир, назвав ситуацию опасной и не доверяя Израилю.

Министр обороны Израиля заявил, что страна не выведет войска из "зон безопасности" в южном Ливане, Газе и Сирии и ответит на возможные действия Ирана в случае эскалации.

Он также отметил, что "зона безопасности" на юге Ливана будет очищена от местных жителей и "террористической инфраструктуры", имея в виду "Хезболлу".

Израильские военные в течение нескольких недель разрушают деревни на юге Ливана, заявляя, что действуют против боевиков "Хезболлы", которые размещены среди гражданского населения преимущественно шиитского региона.

В городе Набатия жители возвращаются, чтобы проверить свои дома после разрушений, отмечая, что восстановление займет много времени.

Президент Ливана поприветствовал усилия по деэскалации и выразил благодарность за учет стабильности страны в соглашении, не упоминая прямо Иран или Израиль.

Спикер парламента Ливана заявил, что соглашение закладывает основу для безопасности и стабильности в регионе, включая Ливан, и поблагодарил США и Иран за включение прекращения атак Израиля в договоренности.

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