Трамп не уверен, посетит ли подписание соглашения с Ираном
Киев • УНН
Дональд Трамп сомневается в своем участии в подписании мирного соглашения по Ирану в пятницу. На мероприятие может поехать вице-президент США Джей Ди Вэнс.
Президент США Дональд Трамп говорит, что не уверен, будет ли присутствовать на подписании соглашения о прекращении войны с Ираном в пятницу, передает УНН со ссылкой на AP.
"Ну, это зависит от обстоятельств", — говорит Трамп во время совместного выступления с президентом Франции Эммануэлем Макроном. "Возможно, я буду задействован. Возможно, нет".
"Джей Ди собирался приехать на это (на подписание соглашения — ред.)", — сказал Трамп, имея в виду вице-президента Джей Ди Вэнса.
Трамп называет соглашение по Ирану многообещающим, но не гарантированным.
"Надеюсь, мы поладим", — говорит он. "Если нет, мы вернемся к тому, с чего начали".
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