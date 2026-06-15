Трамп не уверен, посетит ли подписание соглашения с Ираном

Президент США Дональд Трамп говорит, что не уверен, будет ли присутствовать на подписании соглашения о прекращении войны с Ираном в пятницу, передает УНН со ссылкой на AP.

"Ну, это зависит от обстоятельств", — говорит Трамп во время совместного выступления с президентом Франции Эммануэлем Макроном. "Возможно, я буду задействован. Возможно, нет".

"Джей Ди собирался приехать на это (на подписание соглашения — ред.)", — сказал Трамп, имея в виду вице-президента Джей Ди Вэнса.

Трамп называет соглашение по Ирану многообещающим, но не гарантированным.

"Надеюсь, мы поладим", — говорит он. "Если нет, мы вернемся к тому, с чего начали".

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