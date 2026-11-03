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Майже мільярд євро - скільки Україні потрібно на підтримку енергетики та ремонт конфайнменту ЧАЕС

Київ • УНН

 • 58 перегляди

Україна потребує 450 млн євро на підтримку енергетики та 500 млн на ремонт конфайнменту ЧАЕС. Об’єкт пошкодив російський дрон.

Майже мільярд євро - скільки Україні потрібно на підтримку енергетики та ремонт конфайнменту ЧАЕС
Фото: Укренерго

Україні потрібно ще 450 млн євро для підтримки енергетики, з яких 100 млн — на кабелі. Для ремонту пошкодженого російським дроном Нового безпечного конфайнменту на Чорнобильській АЕС необхідно ще 500 млн  євро. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль під час зустрічі з послами країн G7, ЄС та NB8, де йшлося про актуальну ситуацію та реформи в енергетичному секторі України,  передає УНН.

Деталі

За словами Шмигаля, росія наростила атаки на нашу енергетичну інфраструктуру.  235 споруд захисту другого рівня ефективно прикривають ключові енергетичні елементи. За пів року зафіксований єдиний факт ураження балістичною ракетою об’єкта в захисті. Близько 20 тисяч спеціалістів залучені до відновлювальних робіт. Громадам надали з хабів понад 8 тисяч тонн обладнання. Все це дозволяє відновлювати обʼєкти за дні, а не місяці.

Майже 800 млн євро надійшло до Фонду підтримки енергетики України від початку року. Вдячні за цю допомогу. Водночас маємо потребу ще у 450 млн євро, з яких 100 млн — на кабелі. Ще 500 млн євро необхідні для ремонту пошкодженого російським дроном Нового безпечного конфайнменту на Чорнобильській АЕС. Розраховуємо на підтримку в залученні відповідного фінансування 

- повідомив міністр.

Додамо

Шмигаль також поінформував послів про реформи в енергетиці: оновлення керівних органів державних енергокомпаній за принципами ОЕСР, модернізацію правової рамки для інтеграції з ЄС, розвиток відновлювальної та децентралізованої генерації. Україна також почала процес приєднання до Агентства з ядерної безпеки ОЕСР, що є важливим кроком до повноправного членства в Організації.

Вдячний послам за те, що стоїте пліч-о-пліч з українцями під час російських атак. Вдячні за незмінну підтримку. Розраховуємо на продовження допомоги у зміцненні нашої стабільності напередодні зими - резюмував Шмигаль.

рф спрямувала три дрони по підстанції, критично важливій для стабільної роботи Хмельницької АЕС - Шмигаль03.11.26, 20:43 • 10543 перегляди

Антоніна Туманова

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