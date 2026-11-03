Майже мільярд євро - скільки Україні потрібно на підтримку енергетики та ремонт конфайнменту ЧАЕС

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Україні потрібно ще 450 млн євро для підтримки енергетики, з яких 100 млн — на кабелі. Для ремонту пошкодженого російським дроном Нового безпечного конфайнменту на Чорнобильській АЕС необхідно ще 500 млн євро. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль під час зустрічі з послами країн G7, ЄС та NB8, де йшлося про актуальну ситуацію та реформи в енергетичному секторі України, передає УНН.

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За словами Шмигаля, росія наростила атаки на нашу енергетичну інфраструктуру. 235 споруд захисту другого рівня ефективно прикривають ключові енергетичні елементи. За пів року зафіксований єдиний факт ураження балістичною ракетою об’єкта в захисті. Близько 20 тисяч спеціалістів залучені до відновлювальних робіт. Громадам надали з хабів понад 8 тисяч тонн обладнання. Все це дозволяє відновлювати обʼєкти за дні, а не місяці.

Майже 800 млн євро надійшло до Фонду підтримки енергетики України від початку року. Вдячні за цю допомогу. Водночас маємо потребу ще у 450 млн євро, з яких 100 млн — на кабелі. Ще 500 млн євро необхідні для ремонту пошкодженого російським дроном Нового безпечного конфайнменту на Чорнобильській АЕС. Розраховуємо на підтримку в залученні відповідного фінансування - повідомив міністр.

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Шмигаль також поінформував послів про реформи в енергетиці: оновлення керівних органів державних енергокомпаній за принципами ОЕСР, модернізацію правової рамки для інтеграції з ЄС, розвиток відновлювальної та децентралізованої генерації. Україна також почала процес приєднання до Агентства з ядерної безпеки ОЕСР, що є важливим кроком до повноправного членства в Організації.

Вдячний послам за те, що стоїте пліч-о-пліч з українцями під час російських атак. Вдячні за незмінну підтримку. Розраховуємо на продовження допомоги у зміцненні нашої стабільності напередодні зими - резюмував Шмигаль.

рф спрямувала три дрони по підстанції, критично важливій для стабільної роботи Хмельницької АЕС - Шмигаль