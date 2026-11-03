Почти миллиард евро — сколько Украине нужно на поддержку энергетики и ремонт конфайнмента ЧАЭС

Фото: Укрэнерго

Украине необходимо еще 450 млн евро для поддержки энергетики, из которых 100 млн — на кабели. Для ремонта поврежденного российским дроном Нового безопасного конфайнмента на Чернобыльской АЭС необходимо еще 500 млн евро. Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль во время встречи с послами стран G7, ЕС и NB8, на которой обсуждались актуальная ситуация и реформы в энергетическом секторе Украины, передает УНН.

Детали

По словам Шмыгаля, россия нарастила атаки на нашу энергетическую инфраструктуру. 235 сооружений защиты второго уровня эффективно прикрывают ключевые энергетические объекты. За полгода зафиксирован единственный факт поражения баллистической ракетой объекта, находящегося под защитой. Около 20 тысяч специалистов привлечены к восстановительным работам. Общины получили из хабов более 8 тысяч тонн оборудования. Все это позволяет восстанавливать объекты за дни, а не месяцы.

Почти 800 млн евро поступило в Фонд поддержки энергетики Украины с начала года. Благодарны за эту помощь. В то же время нам необходимо еще 450 млн евро, из которых 100 млн — на кабели. Еще 500 млн евро необходимы для ремонта поврежденного российским дроном Нового безопасного конфайнмента на Чернобыльской АЭС. Рассчитываем на поддержку в привлечении соответствующего финансирования - сообщил министр.

Добавим

Шмыгаль также проинформировал послов о реформах в энергетике: обновлении руководящих органов государственных энергокомпаний по принципам ОЭСР, модернизации правовой базы для интеграции с ЕС, развитии возобновляемой и децентрализованной генерации. Украина также начала процесс присоединения к Агентству по ядерной безопасности ОЭСР, что является важным шагом к полноправному членству в Организации.

Благодарен послам за то, что стоите плечом к плечу с украинцами во время российских атак. Благодарны за неизменную поддержку. Рассчитываем на продолжение помощи в укреплении нашей стабильности накануне зимы - резюмировал Шмыгаль.

рф направила три дрона на подстанцию, критически важную для стабильной работы Хмельницкой АЭС — Шмыгаль