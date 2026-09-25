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Україна готова до комплексного припинення вогню - Шмигаль

Київ • УНН

 • 1052 перегляди

Україна готується до різних сценаріїв зими, залучивши понад $2,1 млрд підтримки енергетики. Шмигаль заявив про готовність Києва до комплексного перемир’я.

Україна готова до комплексного припинення вогню - Шмигаль

Україна робить усе, щоб бути готовою до різних сценаріїв проходження осінньо-зимового періоду. Про це заявив міністр енергетики Денис Шмигаль, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, український енергетичний сектор має потужну міжнародну підтримку: зокрема, понад 40 країн уже долучилися до "енергетичного Рамштайну".

За останні три роки до Фонду підтримки енергетики залучено понад 2,1 млрд доларів. Лише цього року партнери надали 545 млн доларів, ще 305 млн євро маємо у підтверджених зобов’язаннях. Сукупно від початку роботи Фонду в Україну надійшло понад 33 тисячі тонн необхідного енергетичного устаткування

- розповів урядовець.

Водночас він зазначив, що Україна готова до комплексного припинення вогню, яке охоплюватиме не лише захист енергетичної інфраструктури, а й безпеку в Чорному морі.

"Бо це включає харчову безпеку, це відкриває зерновий коридор. І для нас, і для ворога. Це звичайно зробить для наших аграріїв трохи легшою економічну ситуацію", - сказав Шмигаль.

Нагадаємо

Українські спецслужби дізналися про плани рф щодо зимової кампанії ударів по енергетиці. Про це в ефірі телемарафону повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

В Україні створять розгалужену систему підземних сховищ пального - Шмигаль02.09.26, 23:59 • 4420 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

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