Украина готова к комплексному прекращению огня — Шмыгаль

Украина делает всё, чтобы быть готовой к различным сценариям прохождения осенне-зимнего периода. Об этом заявил министр энергетики Денис Шмыгаль, сообщает УНН.

Детали

По его словам, украинский энергетический сектор имеет мощную международную поддержку: в частности, более 40 стран уже присоединились к «энергетическому Рамштайну».

За последние три года в Фонд поддержки энергетики привлечено более 2,1 млрд долларов. Только в этом году партнёры предоставили 545 млн долларов, ещё 305 млн евро имеем в подтверждённых обязательствах. В совокупности с начала работы Фонда в Украину поступило более 33 тысяч тонн необходимого энергетического оборудования - рассказал чиновник.

В то же время он отметил, что Украина готова к комплексному прекращению огня, которое будет охватывать не только защиту энергетической инфраструктуры, но и безопасность в Чёрном море.

«Поскольку это включает продовольственную безопасность, это открывает зерновой коридор. И для нас, и для врага. Это, конечно, сделает экономическую ситуацию немного легче для наших аграриев», — сказал Шмыгаль.

Напомним

Украинские спецслужбы узнали о планах рф относительно зимней кампании ударов по энергетике. Об этом в эфире телемарафона сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль.

В Украине создадут разветвлённую систему подземных хранилищ топлива — Шмыгаль