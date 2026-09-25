Украина готова к комплексному прекращению огня — Шмыгаль
Киев • УНН
Украина готовится к различным сценариям зимы, привлекая более $2,1 млрд на поддержку энергетики. Шмыгаль заявил о готовности Киева к комплексному перемирию.
Украина делает всё, чтобы быть готовой к различным сценариям прохождения осенне-зимнего периода. Об этом заявил министр энергетики Денис Шмыгаль, сообщает УНН.
Детали
По его словам, украинский энергетический сектор имеет мощную международную поддержку: в частности, более 40 стран уже присоединились к «энергетическому Рамштайну».
За последние три года в Фонд поддержки энергетики привлечено более 2,1 млрд долларов. Только в этом году партнёры предоставили 545 млн долларов, ещё 305 млн евро имеем в подтверждённых обязательствах. В совокупности с начала работы Фонда в Украину поступило более 33 тысяч тонн необходимого энергетического оборудования
В то же время он отметил, что Украина готова к комплексному прекращению огня, которое будет охватывать не только защиту энергетической инфраструктуры, но и безопасность в Чёрном море.
«Поскольку это включает продовольственную безопасность, это открывает зерновой коридор. И для нас, и для врага. Это, конечно, сделает экономическую ситуацию немного легче для наших аграриев», — сказал Шмыгаль.
Напомним
Украинские спецслужбы узнали о планах рф относительно зимней кампании ударов по энергетике. Об этом в эфире телемарафона сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль.
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