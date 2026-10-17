G7 планує виділити €260 млн на відновлення на ЧАЕС після російського удару

Країни G7 планують спрямувати 260 млн євро на відновлення Нового безпечного конфайнмента Чорнобильської АЕС, пошкодженого внаслідок російського удару. Про це повідомило Міністерство енергетики України 17 жовтня, передає УНН.

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Країни G7 планують виділити 260 млн євро на відновлення Нового безпечного конфайнмента Чорнобильської АЕС - вказали у Міненерго.

Міністр енергетики Денис Шмигаль назвав рішення країн G7 важливим кроком для відновлення ядерної безпеки на Чорнобильській АЕС, порушеної внаслідок російського удару.

За його словами, загальна потреба у відновленні Нового безпечного конфайнмента становить щонайменше 500 млн євро. Таким чином, оголошене фінансування має покрити частину необхідних витрат.

"Дякую Франції та особисто міністру Ролану Лескюру за лідерство в мобілізації міжнародної підтримки. Вдячний країнам G7 за готовність долучитися до відновлення. Розраховуємо залучити необхідне фінансування для покриття решти потреб під час донорської конференції, яка відбудеться в Парижі під спільним головуванням України, Франції та ЄБРР", - наголосив Денис Шмигаль.

США виділять $100 млн на ремонт конфайнмента ЧАЕС після пошкодження російським дроном – Шмигаль