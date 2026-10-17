G7 планирует выделить €260 млн на восстановление на ЧАЭС после российского удара
Киев • УНН
Страны G7 планируют направить 260 млн евро на восстановление конфайнмента ЧАЭС. Общая потребность оценивается как минимум в 500 млн евро.
Страны G7 планируют направить 260 млн евро на восстановление Нового безопасного конфайнмента Чернобыльской АЭС, поврежденного в результате российского удара. Об этом сообщило Министерство энергетики Украины 17 октября, передает УНН.
Детали
Страны G7 планируют выделить 260 млн евро на восстановление Нового безопасного конфайнмента Чернобыльской АЭС
Министр энергетики Денис Шмыгаль назвал решение стран G7 важным шагом для восстановления ядерной безопасности на Чернобыльской АЭС, нарушенной в результате российского удара.
По его словам, общая потребность в восстановлении Нового безопасного конфайнмента составляет не менее 500 млн евро. Таким образом, объявленное финансирование должно покрыть часть необходимых расходов.
"Благодарю Францию и лично министра Ролана Лескюра за лидерство в мобилизации международной поддержки. Признателен странам G7 за готовность присоединиться к восстановлению. Рассчитываем привлечь необходимое финансирование для покрытия оставшихся потребностей во время донорской конференции, которая состоится в Париже под совместным председательством Украины, Франции и ЕБРР", - подчеркнул Денис Шмыгаль.
США выделят $100 млн на ремонт конфайнмента ЧАЭС после повреждения российским дроном – Шмыгаль29.04.26, 18:29 • 3758 просмотров