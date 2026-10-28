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Тарифи на воду перевірятимуть за новими правилами: чи зменшаться платіжки українців

Київ • УНН

 • 626 перегляди

Тарифи встановлюватиме місцева влада, а НКРЕКП дистанційно перевірятиме їхні розрахунки. Автоматичного зниження платежів не буде.

Тарифи на воду перевірятимуть за новими правилами: чи зменшаться платіжки українців

В Україні запроваджують новий механізм контролю за тарифами на централізоване водопостачання та водовідведення. 27 жовтня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), затвердила порядок перевірки рішень про вартість цих послуг. Регулятор аналізуватиме, чи правильно обчислили тарифи та чи підтверджені витрати, закладені у платіжки споживачів.

УНН розбирався, хто тепер відповідає за їх встановлення, як відбуватиметься контроль і що можуть зробити споживачі, які сумніваються у справедливості нарахувань.

Хто встановлює тарифи на воду в Україні 

У березні 2026 року в Україні змінився розподіл повноважень у сфері централізованого водопостачання та водовідведення. Закон № 4777-IX, який набрав чинності 11 березня, передав встановлення тарифів органам місцевого самоврядування. За наявності відповідних повноважень рішення можуть ухвалювати військові адміністрації населених пунктів. Своєю чергою ліцензування водоканалів і контроль за дотриманням ліцензійних умов перейшли до уповноважених місцевих державних адміністрацій. За НКРЕКП залишилися розроблення методик формування тарифів та перевірка правильності їх встановлення.

Як бачимо, новий механізм не повертає регулятору право безпосередньо визначати вартість води в кожному місті. Місцева влада так само продовжить ухвалювати тарифні рішення, а НКРЕКП зі свого боку може перевірити, чи відповідає воно законодавству та затвердженим методикам.

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Як відбуватимуться перевірки тарифів на водопостачання

НКРЕКП повідомила, що перевірки будуть плановими та позаплановими. Обидва види контролю здійснюватимуть дистанційно: посадовці не виїжджатимуть на підприємства чи до органів місцевої влади. Основою стануть тарифні розрахунки, документи та пояснення, використані під час ухвалення відповідних рішень.

Планові перевірки проводитимуть за річним планом, який оприлюднюватимуть на сайті НКРЕКП. Позапланові можливі, зокрема, якщо моніторинг виявить суперечності в документах, сумнівні показники або підстави перевірити різке зростання тарифу.

Контроль розпочинатиметься із запиту до органу, який встановив тариф. Той має надати рішення, структуру тарифу, розрахунки водоканалу та підтвердні матеріали. Проєкт порядку передбачав щонайменше десять робочих днів для відповіді на запит і не більш як двадцять робочих днів для перевірки після отримання документів. Якщо потрібної інформації не вистачатиме, терміни призупинять відповідно до процедури.

Крім того, регулятор зіставлятиме затверджений тариф із розрахунковими даними. Результатом стане письмовий висновок. Він буде підґрунтям для заміни тарифу, але не скасує його автоматично в день, коли папір видали. 

Що перевірятимуть у вартості води

Тариф на водопостачання охоплює витрати на забір, підготовку та доставлення води споживачам. Тариф на водовідведення стосується приймання, транспортування та очищення стоків. Їх розраховують окремо, хоча українці у переважній більшості бачать в своїх платіжках спільну графу, у якій йдеться про плату за водопостачання та водовідведення. 

Під час контролю уповноважені перевірятимуть, чи відповідають розрахунки встановленій методиці, чи достатньо документів для підтвердження витрат і чи дотрималися процедури затвердження тарифів. Зокрема, увагу приділять вартості електроенергії для помп і очисних споруд, оплаті праці, ремонту мереж, закупівлі матеріалів та іншим економічно обґрунтованим складникам.

Окреме питання — інвестиційні витрати, заплановані обсяги послуг і врахування результатів попередніх перевірок. Наприклад, якщо підприємство заклало певні витрати на модернізацію, необхідно з'ясувати, чи відповідає їх включення до тарифу встановленим вимогам.

Що буде, якщо регулятор виявить порушення

За підсумками перевірок НКРЕКП складатиме висновки. Якщо розрахунки неправильні або витрати не підтверджені, у висновку зазначатимуть виявлені порушення та рекомендації щодо їх усунення. Їх можна буде враховувати під час перегляду, коригування або наступного встановлення тарифів. Після затвердження результати повинні опублікувати на сайті регулятора. 

Водночас місцева влада має право висловити свої заперечення з висновком. 

Говорячи про рекомендації регулятора, варто розуміти ще одну важливу річ. Висновки НКРЕКП не означатимуть автоматичне скасування тарифу або поверненню грошей за вже сплачені послуги. Подальше рішення про зміну ціни належить ухвалювати уповноваженому органу за передбаченою законом процедурою. Новий порядок сам по собі не встановлює окремого механізму компенсації переплат населенню.

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Чи стануть платіжки за воду меншими та як їх оскаржити 

Для побутових споживачів нововведення дасть можливість додаткового контролю. Якщо перевірка виявить завищені або неправильно враховані витрати й місцева влада згодом скоригує тариф, це може вплинути на майбутні нарахування. Але регулятор не обіцяє загального зниження тарифів.

Споживачеві варто спочатку перевірити чинне рішення про тарифи на сайті міської чи селищної ради або постачальника послуг. Після цього   потрібно з'ясувати дату введення тарифу, окрему вартість водопостачання і водовідведення, категорію споживачів та чи є в платіжці інші платежі, не пов'язані безпосередньо з ціною кубометра.

Якщо виникають сумніви щодо розрахунків, можна письмово попросити орган, який затвердив тариф, надати рішення та доступне обґрунтування. За наявності ознак порушення звернення можна подати до НКРЕКП, зокрема через розділ "Звернення громадян" на офіційному сайті регулятора  або написати на електронну адресу [email protected].

У заяві доцільно зазначити населений пункт, назву водоканалу, реквізити тарифного рішення та конкретні факти, які викликають сумніви, додавши наявні документи.

Коли почнуть діяти нові правила

НКРЕКП ухвалила порядок 27 жовтня 2026 року. У тексті постанови, підготовленому до засідання, сказано, що вона стане чинною наступного дня після її офіційного оприлюднення на сайті регулятора.

Також закцентуємо, що механізм розрахований на період воєнного стану та дванадцять місяців після його припинення або скасування. Він пов'язаний із тимчасовим перерозподілом повноважень між НКРЕКП і місцевими органами влади.

Чи зробить контроль НКРЕКП тарифи на воду для населення  справедливішими

Нові перевірки дають змогу зіставити рішення місцевої влади з економічними розрахунками та зробити виявлені порушення публічними. Але ефективність системи залежатиме, все ж таки, від того, наскільки повно органи влади надаватимуть інформацію і чи враховуватимуть рекомендації регулятора.

Нагадаємо 

Раніше УНН писав про те, українцям і підприємствам пропонують платити за зміну графіка споживання електроенергії. Наприклад, за перенесення роботи приладів із годин найбільшого навантаження на інший час. Для участі потрібно буде укласти договір з агрегатором - компанією, яка представляє споживачів на енергоринку.

Олександра Василенко

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