Тарифы на воду будут проверять по новым правилам: уменьшатся ли платежи украинцев

В Украине вводится новый механизм контроля за тарифами на централизованное водоснабжение и водоотведение. 27 октября Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердила порядок проверки решений о стоимости этих услуг. Регулятор будет анализировать, правильно ли рассчитаны тарифы и подтверждены ли расходы, заложенные в платежные квитанции потребителей.

УНН разбирался, кто теперь отвечает за их установление, как будет осуществляться контроль и что могут сделать потребители, сомневающиеся в справедливости начислений.

Кто устанавливает тарифы на воду в Украине

В марте 2026 года в Украине изменилось распределение полномочий в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения. Закон № 4777-IX, вступивший в силу 11 марта, передал установление тарифов органам местного самоуправления. При наличии соответствующих полномочий решения могут принимать военные администрации населенных пунктов. В свою очередь, лицензирование водоканалов и контроль за соблюдением лицензионных условий перешли к уполномоченным местным государственным администрациям. За НКРЭКУ остались разработка методик формирования тарифов и проверка правильности их установления.

Как видим, новый механизм не возвращает регулятору право непосредственно определять стоимость воды в каждом городе. Местные власти по-прежнему будут принимать тарифные решения, а НКРЭКУ, со своей стороны, сможет проверить, соответствует ли такое решение законодательству и утвержденным методикам.

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Как будут проходить проверки тарифов на водоснабжение

НКРЭКУ сообщила, что проверки будут плановыми и внеплановыми. Оба вида контроля будут осуществляться дистанционно: должностные лица не будут выезжать на предприятия или в органы местной власти. Основой станут тарифные расчеты, документы и пояснения, использованные при принятии соответствующих решений.

Плановые проверки будут проводиться по годовому плану, который будет обнародоваться на сайте НКРЭКУ. Внеплановые проверки возможны, в частности, если мониторинг выявит противоречия в документах, сомнительные показатели или основания для проверки резкого роста тарифа.

Контроль будет начинаться с запроса в орган, установивший тариф. Он должен предоставить решение, структуру тарифа, расчеты водоканала и подтверждающие материалы. Проект порядка предусматривал не менее десяти рабочих дней для ответа на запрос и не более двадцати рабочих дней для проверки после получения документов. Если необходимой информации будет недостаточно, сроки приостановят в соответствии с процедурой.

Кроме того, регулятор будет сопоставлять утвержденный тариф с расчетными данными. Результатом станет письменное заключение. Оно будет основанием для замены тарифа, но не отменит его автоматически в день выдачи документа.

Что будут проверять в стоимости воды

Тариф на водоснабжение включает расходы на забор, подготовку и доставку воды потребителям. Тариф на водоотведение касается приема, транспортировки и очистки сточных вод. Их рассчитывают отдельно, хотя подавляющее большинство украинцев видит в своих платежных квитанциях общую графу, в которой указана плата за водоснабжение и водоотведение.

Во время контроля уполномоченные лица будут проверять, соответствуют ли расчеты установленной методике, достаточно ли документов для подтверждения расходов и соблюдена ли процедура утверждения тарифов. В частности, внимание уделят стоимости электроэнергии для насосов и очистных сооружений, оплате труда, ремонту сетей, закупке материалов и другим экономически обоснованным составляющим.

Отдельный вопрос — инвестиционные расходы, запланированные объемы услуг и учет результатов предыдущих проверок. Например, если предприятие заложило определенные расходы на модернизацию, необходимо выяснить, соответствует ли их включение в тариф установленным требованиям.

Что будет, если регулятор выявит нарушения

По итогам проверок НКРЭКУ будет составлять выводы. Если расчёты неправильные или расходы не подтверждены, в выводе будут указывать выявленные нарушения и рекомендации по их устранению. Их можно будет учитывать при пересмотре, корректировке или следующем установлении тарифов. После утверждения результаты должны опубликовать на сайте регулятора.

В то же время местные власти имеют право выразить свои возражения относительно вывода.

Говоря о рекомендациях регулятора, следует понимать ещё одну важную вещь. Выводы НКРЭКУ не будут означать автоматическую отмену тарифа или возврат денег за уже оплаченные услуги. Дальнейшее решение об изменении цены должен принимать уполномоченный орган в порядке, предусмотренном законом. Новый порядок сам по себе не устанавливает отдельного механизма компенсации переплат населению.

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Станут ли платёжки за воду меньше и как их обжаловать

Для бытовых потребителей нововведение даст возможность дополнительного контроля. Если проверка выявит завышенные или неправильно учтённые расходы и местные власти впоследствии скорректируют тариф, это может повлиять на будущие начисления. Но регулятор не обещает общего снижения тарифов.

Потребителю стоит сначала проверить действующее решение о тарифах на сайте городского или поселкового совета либо поставщика услуг. После этого необходимо выяснить дату введения тарифа, отдельную стоимость водоснабжения и водоотведения, категорию потребителей, а также есть ли в платёжке другие платежи, непосредственно не связанные с ценой кубометра.

Если возникают сомнения относительно расчётов, можно письменно попросить орган, утвердивший тариф, предоставить решение и доступное обоснование. При наличии признаков нарушения обращение можно подать в НКРЭКУ, в частности через раздел "Обращения граждан" на официальном сайте регулятора или написать на электронный адрес [email protected].

В заявлении целесообразно указать населённый пункт, название водоканала, реквизиты тарифного решения и конкретные факты, вызывающие сомнения, приложив имеющиеся документы.

Когда начнут действовать новые правила

НКРЭКУ утвердила порядок 27 октября 2026 года. В тексте постановления, подготовленном к заседанию, сказано, что оно вступит в силу на следующий день после его официального обнародования на сайте регулятора.

Также подчеркнём, что механизм рассчитан на период военного положения и двенадцать месяцев после его прекращения или отмены. Он связан с временным перераспределением полномочий между НКРЭКУ и местными органами власти.

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Новые проверки позволяют сопоставить решения местных властей с экономическими расчётами и сделать выявленные нарушения публичными. Но эффективность системы всё же будет зависеть от того, насколько полно органы власти будут предоставлять информацию и будут ли учитывать рекомендации регулятора.

Напомним

Ранее УНН писал о том, что украинцам и предприятиям предлагают платить за изменение графика потребления электроэнергии. Например, за перенос работы приборов с часов наибольшей нагрузки на другое время. Для участия нужно будет заключить договор с агрегатором — компанией, которая представляет потребителей на энергорынке.