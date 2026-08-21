Цены на воду в Украине формируют местные власти - Шмыгаль

Цены на воду в Украине формирует местная власть, а их стоимость включает рыночные составляющие себестоимости водоснабжения и водоотведения. Об этом заявил министр энергетики Денис Шмыгаль во время часа вопросов в Верховной Раде Украины, передает УНН.

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По словам Шмыгаля, цены на воду устанавливаются на местном уровне.

Сегодня цены на воду формируются местными властями. Являются рыночными и включают в себя все рыночные составляющие себестоимости подачи воды и водоотведения. Конечно же, мы включили в планы устойчивости защиту водонапорных станций, водоочистных станций, станций водоотведения. Все это комплекс и, конечно же, понимая, что враг будет наносить удары, мы как раз и говорим о концентрации усилий на этом направлении для того, чтобы его защитить - министр энергетики Денис Шмыгаль.

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