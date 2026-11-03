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У США стартували вибори до Конгресу: демократи випереджають республіканців

Київ • УНН

 • 108 перегляди

Американці обирають склад Конгресу на останні два роки президентства Трампа. Демократи лідирують в опитуваннях і п’яти сенатських перегонах.

У США стартували вибори до Конгресу: демократи випереджають республіканців

У кількох штатах США відкрилися виборчі дільниці для голосування на проміжних виборах до Конгресу. Вони визначать, яка партія контролюватиме Конгрес протягом останніх двох років президентства Дональда Трампа. Мільйони американців уже проголосували достроково. Про це повідомляє CNN, пише УНН.

Деталі

Згідно з агрегованими даними опитувань видання, демократи напередодні дня виборів випереджають республіканців на 9 відсоткових пунктів у загальнонаціональному опитуванні щодо виборів до Конгресу. Крім того, за даними опитувань NYT-Siena, демократи лідирують у п'яти ключових перегонах до Сенату.

Водночас республіканці розраховують зберегти свої позиції завдяки перекроюванню виборчих округів. Партія також захищає місця в Сенаті у штатах, де Дональд Трамп тричі перемагав на президентських виборах.

Перші виборчі дільниці мають закритися о 18:00 за східним часом США. Результати голосування визначатимуть подальший розподіл сил у Конгресі на завершальному етапі президентського терміну Трампа.

Демократи можуть отримати контроль над обома палатами Конгресу США за підсумками виборів 3 листопада03.11.26, 04:38 • 5778 переглядiв

Ольга Розгон

ПолітикаСвіт
Вибори в США
Демократична партія США
Республіканська партія США
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки