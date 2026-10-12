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"ЄС заплатив росії $250 млрд за енергоносії" - Трамп спробував виправдати дизельну угоду з рф

Київ • УНН

 • 1336 перегляди

Дональд Трамп заявив, що Євросоюз заплатив росії 250 млрд доларів за енергоносії. Він також захистив дозвіл на експорт російського дизеля.

"ЄС заплатив росії $250 млрд за енергоносії" - Трамп спробував виправдати дизельну угоду з рф

Президент США Дональд Трамп заявив, що Євросоюз заплатив росії 250 мільярдів доларів за енергоносії і додав, що зробив "правильний вибір", дозволивши рф експортувати дизельне паливо на світові ринки, передає УНН.

"Євросоюз заплатив росії 250 мільярдів доларів за енергоносії, а фейкові ЗМІ не хочуть навіть наближатися до цієї теми. Я зробив правильний вибір на користь американського народу — завжди Америка на першому місці!" - написав Трамп у своїй соцмережі.

Контекст

Президент США Дональд Трамп подякував володимиру путіну за домовленості щодо постачання російського дизельного пального до США.

У відповідь впливові сенатори-демократи США різко розкритикували рішення президента Дональда Трампа дозволити продаж російського дизельного пального на світовому ринку впродовж шести місяців.

Також Президент України Володимир Зеленський запропонував США укласти дизельну угоду з Україною, а не з рф.

Нагадаємо

У Республіканській партії США посилюється критика рішення президента Дональда Трампа дозволити постачання російського дизельного палива.

Антоніна Туманова

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