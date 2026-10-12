"ЄС заплатив росії $250 млрд за енергоносії" - Трамп спробував виправдати дизельну угоду з рф
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив, що Євросоюз заплатив росії 250 млрд доларів за енергоносії. Він також захистив дозвіл на експорт російського дизеля.
Президент США Дональд Трамп заявив, що Євросоюз заплатив росії 250 мільярдів доларів за енергоносії і додав, що зробив "правильний вибір", дозволивши рф експортувати дизельне паливо на світові ринки, передає УНН.
"Євросоюз заплатив росії 250 мільярдів доларів за енергоносії, а фейкові ЗМІ не хочуть навіть наближатися до цієї теми. Я зробив правильний вибір на користь американського народу — завжди Америка на першому місці!" - написав Трамп у своїй соцмережі.
Контекст
Президент США Дональд Трамп подякував володимиру путіну за домовленості щодо постачання російського дизельного пального до США.
У відповідь впливові сенатори-демократи США різко розкритикували рішення президента Дональда Трампа дозволити продаж російського дизельного пального на світовому ринку впродовж шести місяців.
Також Президент України Володимир Зеленський запропонував США укласти дизельну угоду з Україною, а не з рф.
Нагадаємо
У Республіканській партії США посилюється критика рішення президента Дональда Трампа дозволити постачання російського дизельного палива.