Президент США Дональд Трамп заявил, что Евросоюз заплатил россии 250 миллиардов долларов за энергоносители, и добавил, что сделал "правильный выбор", разрешив рф экспортировать дизельное топливо на мировые рынки, передает УНН.

"Евросоюз заплатил России 250 миллиардов долларов за энергоносители, а фейковые СМИ не хотят даже приближаться к этой теме. Я сделал правильный выбор в пользу американского народа — всегда Америка на первом месте!" — написал Трамп в своей соцсети.

Контекст

Президент США Дональд Трамп поблагодарил владимира путина за договоренности о поставках российского дизельного топлива в США.

В ответ влиятельные сенаторы-демократы США резко раскритиковали решение президента Дональда Трампа разрешить продажу российского дизельного топлива на мировом рынке в течение шести месяцев.

Также Президент Украины Владимир Зеленский предложил США заключить дизельное соглашение с Украиной, а не с рф.

Напомним

В Республиканской партии США усиливается критика решения президента Дональда Трампа разрешить поставки российского дизельного топлива.