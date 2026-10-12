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"ЕС заплатил россии $250 млрд за энергоносители" — Трамп попытался оправдать сделку по дизельному топливу с рф

Киев • УНН

 • 1170 просмотра

Дональд Трамп заявил, что Евросоюз заплатил россии 250 млрд долларов за энергоносители. Он также защитил разрешение на экспорт российского дизельного топлива.

"ЕС заплатил россии $250 млрд за энергоносители" — Трамп попытался оправдать сделку по дизельному топливу с рф

Президент США Дональд Трамп заявил, что Евросоюз заплатил россии 250 миллиардов долларов за энергоносители, и добавил, что сделал "правильный выбор", разрешив рф экспортировать дизельное топливо на мировые рынки, передает УНН.

"Евросоюз заплатил России 250 миллиардов долларов за энергоносители, а фейковые СМИ не хотят даже приближаться к этой теме. Я сделал правильный выбор в пользу американского народа — всегда Америка на первом месте!" — написал Трамп в своей соцсети.

Контекст

Президент США Дональд Трамп поблагодарил владимира путина за договоренности о поставках российского дизельного топлива в США.

В ответ влиятельные сенаторы-демократы США резко раскритиковали решение президента Дональда Трампа разрешить продажу российского дизельного топлива на мировом рынке в течение шести месяцев.

Также Президент Украины Владимир Зеленский предложил США заключить дизельное соглашение с Украиной, а не с рф.

Напомним

В Республиканской партии США усиливается критика решения президента Дональда Трампа разрешить поставки российского дизельного топлива.

Антонина Туманова

ПолитикаНовости Мира
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Энергетика
Владимир Путин
Республиканская партия (Соединенные Штаты)
Дональд Трамп
Европейский Союз
Владимир Зеленский
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Украина