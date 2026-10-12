"ЕС заплатил россии $250 млрд за энергоносители" — Трамп попытался оправдать сделку по дизельному топливу с рф
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил, что Евросоюз заплатил россии 250 млрд долларов за энергоносители. Он также защитил разрешение на экспорт российского дизельного топлива.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Евросоюз заплатил россии 250 миллиардов долларов за энергоносители, и добавил, что сделал "правильный выбор", разрешив рф экспортировать дизельное топливо на мировые рынки, передает УНН.
"Евросоюз заплатил России 250 миллиардов долларов за энергоносители, а фейковые СМИ не хотят даже приближаться к этой теме. Я сделал правильный выбор в пользу американского народа — всегда Америка на первом месте!" — написал Трамп в своей соцсети.
Контекст
Президент США Дональд Трамп поблагодарил владимира путина за договоренности о поставках российского дизельного топлива в США.
В ответ влиятельные сенаторы-демократы США резко раскритиковали решение президента Дональда Трампа разрешить продажу российского дизельного топлива на мировом рынке в течение шести месяцев.
Также Президент Украины Владимир Зеленский предложил США заключить дизельное соглашение с Украиной, а не с рф.
Напомним
В Республиканской партии США усиливается критика решения президента Дональда Трампа разрешить поставки российского дизельного топлива.