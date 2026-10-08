Трамп перед виборами роздає американцям $2,35 млрд - Reuters

Президент США Дональд Трамп надсилає 2,35 мільярда доларів прямих виплат мільйонам американців лише за кілька тижнів до виборів 3 листопада, які визначатимуть, чи збереже його Республіканська партія контроль над Конгресом. Про це повідомляє Reuters, інформує УНН.

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Зазначається, що ініціатива Трампа передбачає одноразову виплату у розмірі 90 доларів для 20,8 млн американців, зареєстрованих у програмі Medicare Part B, що є частиною медичного страхування урядового плану охорони здоров'я для людей похилого віку.

Більшість із ... американців, зареєстрованих у програмі Medicare, не отримають цих виплат. Люди з низьким рівнем доходу, чиї внески за частиною B покриваються програмою, люди з високим рівнем доходу, які сплачують додаткову плату, та ті, хто зареєстрований у приватних програмах Medicare Advantage, не матимуть права на отримання допомоги - йдеться у статті.

Вказується, що це вже не перша фінансова ініціатива адміністрації Трампа напередодні виборів. Раніше майже 950 тисячам американців, які купують медичну страховку через державний портал Healthcare.gov, почали виплачувати по 500 доларів.

"Білий дім стверджує, що ці виплати є відшкодуванням за те, що він називає надмірними зборами, встановленими за часів колишнього президента-демократа Джо Байдена", - пише видання.

Нагадаємо

За інформацією Reuters, адміністрація президента США Дональда Трампа призупинила медичне страхування Obamacare для понад 760 тис. учасників, реєстрацію яких вважає шахрайською або неправомірною. Влада розраховує повернути близько $2,2 млрд федеральних коштів.

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