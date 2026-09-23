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У США призупинять страхування Obamacare для понад 760 тисяч людей через підозри у шахрайстві

Київ • УНН

 • 862 перегляди

Адміністрація Трампа призупинить страхування Obamacare для понад 760 тисяч учасників і планує повернути $2,2 млрд. CMS перевірить брокерів та ще до 450 тисяч людей.

У США призупинять страхування Obamacare для понад 760 тисяч людей через підозри у шахрайстві

Адміністрація президента США Дональда Трампа призупиняє медичне страхування Obamacare для понад 760 тис. учасників, реєстрацію яких вважає шахрайською або неправомірною. Влада розраховує повернути близько $2,2 млрд федеральних коштів, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Віцепрезидент Джей Ді Венс заявив, що йдеться як про людей, які не відповідають вимогам програми, так і про потенційно фіктивних одержувачів. Деяких громадян брокери могли зареєструвати без їхнього відома.

Минулого місяця Центри Medicare та Medicaid (CMS) вже скасували близько 315 тис. страхових планів через непідтверджені документи та підозри щодо неправомірної реєстрації.

США обмежать роботу брокерів

CMS також заблокує доступ приблизно 569 брокерам та запровадить шестимісячний мораторій на реєстрацію нових. За даними агентства, деякі брокери могли оформлювати страхування без згоди людей або використовувати недостовірні дані заради комісійних.

Ще від 419 тис. до 450 тис. учасників Obamacare додатково перевірять на відповідність вимогам щодо легального проживання та доходів.

За оцінкою CMS, несанкціоновані реєстрації могли призвести до $6,6 млрд неправомірних федеральних витрат у 2026 році.

Мінфін США вже опрацьовує виплати американцям по $5 тисяч, програма може коштувати понад $1 трлн16.09.26, 02:18 • 5567 переглядiв

Степан Гафтко

СуспільствоЕкономікаСвіт
Джей Ді Венс
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки